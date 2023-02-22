 مراسلون - العقوبات ضد روسيا - ثغرة القوقاز | مراسلون | DW | 01.07.2023

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مراسلون

مراسلون - العقوبات ضد روسيا - ثغرة القوقاز

فرض الاتحاد الأوروبي حزمات عقوبات عديدة ضد روسيا، بعد عدوانها العسكري على أوكرانيا. لكن ثغرات كثيرة في تلك العقوبات تحد من فعاليتها.

هناك مؤشرات كثيرة تدل على استمرار وصول تقنيات الكترونية وقطع غيار للاستخدام العسكري إلى روسيا، رغم فرض عقوبات أوروبية ضدها. كيف يحدث ذلك؟ وأين هي الثغرات التي تسمح بتوريد السيارات بل وحتى الأسلحة إلى موسكو؟ مراسل دي دبليو ميودراغ سوريتش توجه إلى جارة روسيا جورجيا، التي تسعى للتقارب مع الغرب وتدعم العقوبات ضد موسكو، لكنها في الوقت نفسه تحوم في الفلك الجيوسياسي والاقتصادي للجارة روسيا. اعتماد جورجيا على روسيا يجعلها كغيرها من الدول في تلك المنطقة مثل قرغيزستان وأرمينيا نقاط عبور للبضائع إلى روسيا. كيف يحدث هذا على الأرض وما هي السبل لمنعه؟ ميودراغ سوريتش يبحث عن أجوبة لهذه الأسئلة.

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