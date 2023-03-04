مراسلون - العابرون جنسياً في باكستان

تتخلى العائلات في باكستان عن أفرادها العابرين جنسياً، ما يجعل هؤلاء ضحية للفقر والعوز. يجد العابرون جنسياً في بعض المراكز والجمعيات مأوى ينعمون فيه بالأمان والطمأنينة. تقدم هذه المراكز أيضاً الدعم للعابرين جنسياً، ما يسهل عليهم العيش في المجتمع الباكستاني المحافظ. يقدر عدد الأشخاص العابرين جنسياً في باكستان بعشرة آلاف لكن عددهم الحقيقي قد يصل إلى 300000 شخص في البلد الذي يصل عدد سكانه إلى 220 مليون نسمة.