مراسلون - الجبل الأسود: أولوية قصوى لمحاربة الفساد

نهاية عام 2020، أدت موجة الاحتجاجات إلى وصول أستاذ الفيزياء زدرافكو كريفوكابيتش، الذي لم يعمل قبلها في الحقل السياسي، إلى رئاسة الحكومة. هدفه: مكافحة الفساد، الذي انتشر كالوباء في البلاد في عهد الرئيس ديوكانوفيتش. وكان مؤيدو الرئيس السابق على ثقة باستطاعتهم كسب كريفوكابيتش إلى صفوفهم في غضون وقت قصير. لكن حتى الآن لا يبدو الأمر كذلك، فرئيس الحكومة الجديد ينوي القيام بعملية تنظيف. ريبورتاج: ميودراغ سوريتش.