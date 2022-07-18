 مراسلون - التغير المناخي: أول مفوض لشؤون الحر في أوروبا | مراسلون | DW | 06.08.2022

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مراسلون

مراسلون - التغير المناخي: أول مفوض لشؤون الحر في أوروبا

أمام إليني ميريفيلي مهمة شاقة. فأول مفوضة لشؤون الحر في أوروبا تريد مساعدة أثينا على مواجهة القيظ. صيف العاصمة اليونانية أصبح في السنوات الأخيرة لا يطاق.

قد يجلب مشروع يعود للعصر الروماني الخلاص لأثينا، التي تئن تحت حر الصيف. نفق هادريان الذي يشق طريقه لمسافة 20 كيلومترا تحت العاصمة اليونانية يعد ممراً مائياً، يمكن استخدامه لري مساحات خضراء جديدة في أثينا. هذه الفكرة إن تحققت ستساهم في تلطيف الجو الحار في الصيف، الذي يجلب مشاكل صحية للكثير من سكان أثينا. مفوضة شؤون الحر إيليني ميريفيلي تعمل جاهدة على إنقاذ المدينة التي أصبح الصيف فيها لا يطاق. ريبورتاج: غونار كونه

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