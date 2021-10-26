مراسلون - البوندستاغ: ماذا يريد الشباب؟

يتعين على البرلمانيين الجديدين طاهر صالح وشرودر إيجاد طريقهما، وذلك في المدينة الكبرى برلين وكذلك في البوندستاغ، الذي يعد كعالم مصغر ويجب تعلم العديد من القواعد والآليات فيه أولاً. كما أن عليهما أيضًا تجهيز شقتيهما في برلين، واقتناء بعض الملابس الجادة والتعرف على الزملاء في البرلمان. أمور كثيرة يجب تنظيمها فجأة. رافق مراسلا DW ، ليوني فون هامرشتاين وفلوريان نوش، السياسيين الشابين خلال خطواتهما الأولى في برلين لمعرفة المزيد عن الأفكار السياسية التي يريدان طرحها في البوندستاغ.