 مراسلون - البوندستاغ: ماذا يريد الشباب؟ | مراسلون | DW | 27.11.2021

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مراسلون - البوندستاغ: ماذا يريد الشباب؟

بعد ستة عشر عاماً من حكم ميركل، يتغير الوضع السياسي في ألمانيا. انتخابات البوندستاغ أتاحت للكثير من الشباب فرصة لدخول البرلمان. ضمن هؤلاء قاسم طاهر صالح من حزب الخضر وريا شرودر من الحزب الديمقراطي الحر.

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يتعين على البرلمانيين الجديدين طاهر صالح وشرودر إيجاد طريقهما، وذلك في المدينة الكبرى برلين وكذلك في البوندستاغ، الذي يعد كعالم مصغر ويجب تعلم العديد من القواعد والآليات فيه أولاً. كما أن عليهما أيضًا تجهيز شقتيهما في برلين، واقتناء بعض الملابس الجادة والتعرف على الزملاء في البرلمان. أمور كثيرة يجب تنظيمها فجأة. رافق مراسلا DW ، ليوني فون هامرشتاين وفلوريان نوش، السياسيين الشابين خلال خطواتهما الأولى في برلين لمعرفة المزيد عن الأفكار السياسية التي يريدان طرحها في البوندستاغ.

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