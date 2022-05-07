مراسلون - البدو في تركيا - مستقبل مجهول

لم يتبق من البدو في تركيا إلا القليل. أناس اعتادوا على الانتقال كل صيف إلى الجبال، حيث ترعى قطعان الماعز التي يملكونها. رغم أن أعداد البدو في تركيا في تراجع مستمر، يريد من تبقى منهم الحفاظ على تراثهم وتقاليدهم.
يعيش البدو في تركيا خلال فصل الشتاء في بيوتهم قرب ساحل البحر الأبيض المتوسط. وعند حلول الربيع يرحلون مع ماشيتهم نحو الجبال. رحلة تجلب لهؤلاء مشاكل مع الدولة والجيش والإقطاعيين. لا يعرف أحد إلى متى سيتمكن البدو من الحفاظ على تقاليدهم في تركيا، لكن بيرفين سافران مصممة على الكفاح من أجل حقوق هذه الفئة من الأتراك. ريبورتاج: نيفين سوغور - غونار كونه