مراسلون - البدو في تركيا - مستقبل مجهول

يعيش البدو في تركيا خلال فصل الشتاء في بيوتهم قرب ساحل البحر الأبيض المتوسط. وعند حلول الربيع يرحلون مع ماشيتهم نحو الجبال. رحلة تجلب لهؤلاء مشاكل مع الدولة والجيش والإقطاعيين. لا يعرف أحد إلى متى سيتمكن البدو من الحفاظ على تقاليدهم في تركيا، لكن بيرفين سافران مصممة على الكفاح من أجل حقوق هذه الفئة من الأتراك. ريبورتاج: نيفين سوغور - غونار كونه