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سياسةجنوب أفريقيا

طريق جنوب إفريقيا الوعر

١٧ ديسمبر ٢٠٢٣

يحكم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي ناضل ضد نظام الفصل العنصري، جنوب إفريقيا منذ 30 عاماً. البلاد مقبلة على انتخابات عام 2024 وسط تراجع ملحوظ في شعبية هذا الحزب.

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لم تعد نولوتاندو هاسامو تثق بحزب المؤتمر الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا لأنها تراه مسؤولا عن الفقر المتفشي في البلاد. وهي تخرج بشكل متكرر للتظاهر والمطالبة بتوفير مسكن لائق للمواطنين. الهوة الكبيرة بين الفقراء والأغنياء وانتشار الجريمة أمور ينتقدها أيضا الحزب الديمقراطي الاجتماعي الجديد. أحزاب أخرى في المقابل تحمل الأجانب مسؤولية الأوضاع السيئة في جنوب إفريقيا وتطالب بترحيلهم. رغم تراجع شعبية حزب المؤتمر الإفريقي بشكل كبير مؤخراً، لا يزال هذا الحزب قادرا على الفوز في الانتخابات المقبلة. ريبورتاج: شتيفان مول .

 

ريبورتاج: شتيفان مول

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