مراسلون - الأطفال "السحرة" في نيجيريا

تقول منظمات حقوقية إن آلاف الأطفال في نيجيريا يتعرضون سنوياً لسوء المعاملة والرفض وحتى القتل لاعتبارهم سحرة. وغالبا ما يكون الأهل وراء الاشتباه بأن الأطفال مسكونون بأرواح شريرة.
تنتشر في ولاية أكوا إيبوم النيجيرية جرائم يذهب ضحيتها أطفال "سحرة". تدعم بعض الكنائس المحلية هذا الموروث الشعبي كما يستغله بعض المشعوذين لكسب المال عبر تقديم خدماتهم لطرد الأرواح الشريرة. لذا يحاول ديفيد أومن وزوجته أنيا لوفين التصدي لهذه الآفة الاجتماعية عبر تقديم مأوى ودعم للأطفال الذين تعرضوا للتهديد وسوء المعاملة. لكن التعافي من الآثار النفسية لما عايشه هؤلاء الأطفال على يد أهاليهم ليس أمراً سهلا. ريبورتاج: يان فيليب شولتس.