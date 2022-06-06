 مراسلون - استغلال الخوف: ″البريبر″ في أمريكا | مراسلون | DW | 09.07.2022

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مراسلون

مراسلون - استغلال الخوف: "البريبر" في أمريكا

يستعد من يسمون بـ"البريبر" في الولايات المتحدة لنهاية العالم أو لحرب أهلية، فهم منهمكون بتجميع المؤن وبعضهم يبني له ملجأ أو يشتري أرضاً في منطقة نائية. هل سلوك هؤلاء عقلاني أم مجرد هستيريا؟ ومن يكسب من ذلك؟

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تتعرف مراسلة دي دبليو إنيس بول على عالم من يسمون بـ"البريبر" في الولايات المتحدة. وتزور مزرعة أحدهم في غابة نائية، حيث يمكن لعدد من الأسر أن تلجأ لمدة أشهر عندما يأتي الخطر. المراسلة تتعرف على رجل يبني ملاجئ في حدائق أشخاص يستعدون لنهاية العالم. جميع من لاقتهم المراسلة مقتنعون أن ساعة الصفر قادمة لا محالة وأن الدولة لن تقدم لهم شيئاً حينها. رحلة للتعرف على "البريبر" في امريكا

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