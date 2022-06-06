مراسلون - استغلال الخوف: "البريبر" في أمريكا

تتعرف مراسلة دي دبليو إنيس بول على عالم من يسمون بـ"البريبر" في الولايات المتحدة. وتزور مزرعة أحدهم في غابة نائية، حيث يمكن لعدد من الأسر أن تلجأ لمدة أشهر عندما يأتي الخطر. المراسلة تتعرف على رجل يبني ملاجئ في حدائق أشخاص يستعدون لنهاية العالم. جميع من لاقتهم المراسلة مقتنعون أن ساعة الصفر قادمة لا محالة وأن الدولة لن تقدم لهم شيئاً حينها. رحلة للتعرف على "البريبر" في امريكا