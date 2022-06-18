 مراسلون - إسبانيا: مصارعو ثيران قصار القامة | مراسلون | DW | 23.07.2022

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مراسلون

مراسلون - إسبانيا: مصارعو ثيران قصار القامة

لم يعد هناك الكثيرون منهم ولكنهم مازالوا موجودين: مجموعة من الأشخاص ذوي القامات القصيرة جداً، يقومون بعروض مصارعة ثيران مضحكة. إنهم يلقبون أنفسهم ب"مصارعي الثيران الأقزام" ويصارعون العجول الصغيرة ولكن لا يقتلونها.

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كثيراً ما يظهرون كمهرجين، ولكن عروضهم مثيرة للجدل. تريد المؤسسات المعنية بعلاج الأشخاص قصار القامة ووضعهم في المجتمع حظر مثل هذه العروض، لأنها تجعل الذين يعانون من الودانة، وهو اضطراب وراثي للنمو، أضحوكة للآخرين. لكن مصارعو الثيران قصار القامة يريدون الاستمرار في أداء تلك العروض التي. يستمتعون بها وتشكل مصدر رزقهم. بالنسبة لهم، يعد منعهم من أداء هذه العروض تمييزاً. ريبورتاج: نورمان شتريغل.

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