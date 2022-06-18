مراسلون - إسبانيا: مصارعو ثيران قصار القامة

كثيراً ما يظهرون كمهرجين، ولكن عروضهم مثيرة للجدل. تريد المؤسسات المعنية بعلاج الأشخاص قصار القامة ووضعهم في المجتمع حظر مثل هذه العروض، لأنها تجعل الذين يعانون من الودانة، وهو اضطراب وراثي للنمو، أضحوكة للآخرين. لكن مصارعو الثيران قصار القامة يريدون الاستمرار في أداء تلك العروض التي. يستمتعون بها وتشكل مصدر رزقهم. بالنسبة لهم، يعد منعهم من أداء هذه العروض تمييزاً. ريبورتاج: نورمان شتريغل.