مراسلون - إسبانيا: لا بالما والبركان

رغم أن الجزيرة تشكلت من البراكين قبل مليوني سنة، إلا أن اليوم يخشى آلاف السكان من الاضطرار إلى التخلي عن منازلهم - فخطر الحمم البركانية والغازات السامة كبير للغاية. يجد الكثيرون صعوبة في التعامل مع الموقف، بما في ذلك نيفيس رودريغيز التي تقول: "لقد عشنا هنا طوال حياتنا. إنه لأمر مؤلم أن نتخلى عن كل شيء". مراسل دي دبليو نورمان شتريغل تحدث مع العديد من السكان والمساعدين والأشخاص الذين يزورون الجزيرة لمشاهدة بركان نشط.