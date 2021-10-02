 مراسلون - إسبانيا: لا بالما والبركان | مراسلون | DW | 06.11.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مراسلون

مراسلون - إسبانيا: لا بالما والبركان

لا بالما في حالة طوارئ، فبركان كومبرى فييخا يبصق الحمم البركانية والرماد، ليطرد السكان من منازلهم. إنه كابوس بالنسبة لجزيرة الكناري الإسبانية، القريبة من شمال غرب إفريقيا.

مشاهدة الفيديو 12:30

رغم أن الجزيرة تشكلت من البراكين قبل مليوني سنة، إلا أن اليوم يخشى آلاف السكان من الاضطرار إلى التخلي عن منازلهم - فخطر الحمم البركانية والغازات السامة كبير للغاية. يجد الكثيرون صعوبة في التعامل مع الموقف، بما في ذلك نيفيس رودريغيز التي تقول: "لقد عشنا هنا طوال حياتنا. إنه لأمر مؤلم أن نتخلى عن كل شيء". مراسل دي دبليو نورمان شتريغل تحدث مع العديد من السكان والمساعدين والأشخاص الذين يزورون الجزيرة لمشاهدة بركان نشط.

المزيد من المركز الإعلامي

Unternehmer Dirk Gratzel, der bis zu seinem Lebensenden seine persönliche CO2-Bilanz auf null bringen will. Aufgenommen in der Zeche Polsum, eine alte Industriebrache, die Dirk Gratzel auf eigene Kosten renaturiert. ***Juli 2021

مراسلون - كفاح خاص ضد التغيير المناخي 02.10.2021

German Chancellor Angela Merkel waves during an election campaign event of the Christian Democratic Union (CDU) party in Dortmund, western Germany, on August 12, 2017. - German Chancellor Angela Merkel returns from holiday to begin six weeks of campaigning for her CDU party in Dortmund, leading up to September 24 parliamentary elections. (Photo by PATRIK STOLLARZ / AFP)

مراسلون - وداعاً سيدة ميركل! 26.09.2021

10.9.2021, Deutschland die beiden Politiker Wiebke Winter (CDU) (Foto von: Michael Kappeler/dpa/picture alliance) und Kassem Taher Saleh (Grüne) (foot von imago images/Sven Ellger)

مراسلون - الانتخابات الألمانية: شباب أكثر في السياسة 18.09.2021

Standbilder aus der DW-Sendung 'Reporter', und sie zeigen Impressionen aus der Region Les Cayes in Haiti, anderthalb Wochen nach dem Erdbeben am 14.8.21. Die Stimmung dort ist angespannt, nur wenig Hilfe kommt an, immer wieder kommt es zu Plünderungen. Copyright DW

مراسلون - في انتظار المساعدات: هايتي بعد الزلزال 05.09.2021

المزيد مراسلون

DW Reporter arabisch Sendungslogo

مراسلون - أفغانستان: كابول في قبضة طالبان 30.10.2021

Mir Urfi, eine Rechtsanwältin in der Stadt Srinagar im indischen Teil Kaschmirs, die sich vor allem um Menschenrechtsfälle kümmert. Es sind Standbilder aus dem 'Reporter' vom 23.10.21. Copyright DW/S. Ahmad.

مراسلون - كشمير: المحامية المناضلة 23.10.2021

(Ahmad Mugaber), Geflüchteter aus Afghanistan unterwegs in einer Maschine der US Air Force, die ihn und andere aus Kabul ausfliegt.

مراسلون - الهروب: من أفغانستان إلى الولايات المتحدة 16.10.2021

Maria Badra, Besucherin der KZ-Gedenkstätte Auschwitz.

مراسلون - الهولوكوست: شباب ألمان في أوشفيتز 09.10.2021