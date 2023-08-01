مراسلون - أوكرانيا: عودة جندي مصاب إلى جبهة القتال

يهور أولينيك هو واحد من العديد من الجنود الأوكرانيين الذين يدافعون عن أوكرانيا ضد الهجمات الروسية. لكن قصته خاصة - فعلى الرغم من فقدانه لإحدى ساقيه أثناء الحرب، إلا أنه يريد مواصلة القتال باستخدام طرف اصطناعي. لكن ليس الجميع سعداء بهذا.

حدث هذا عندما كان يهور أولينيك ورفاقه يقومون بتفحص الموقع الروسي الذي سيطروا عليه للتو. اذ يخطو يهور على لغم ينفجر ويمزق ساقه. يحصل يهور على العلاج لعدة أشهر، حتى يتلقى عرضاً غير عادي من مؤسسة تضمن حصوله على طرف اصطناعي عالي الجودة في النرويج. هناك، لديه الوقت لبضعة أسابيع للنظر في حياته كجندي. على الرغم من أن أقرب أقربائه طلبوا منه التوقف عن القتال ، إلا أن يهور مصمم على العودة إلى الجبهة في أسرع وقت ممكن. تقرير من ماكس تساندر.