  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةفيديوهات
قضايا راهنة
الحرب بين إسرائيل وحماس
غزو أوكرانيا
التغيرات المناخية
مجتمع

مراسلون - أوكرانيا: عودة جندي مصاب إلى جبهة القتال

١٢ أغسطس ٢٠٢٣

يهور أولينيك هو واحد من العديد من الجنود الأوكرانيين الذين يدافعون عن أوكرانيا ضد الهجمات الروسية. لكن قصته خاصة - فعلى الرغم من فقدانه لإحدى ساقيه أثناء الحرب، إلا أنه يريد مواصلة القتال باستخدام طرف اصطناعي. لكن ليس الجميع سعداء بهذا.

https://p.dw.com/p/4V6Gn

حدث هذا عندما كان يهور أولينيك ورفاقه يقومون بتفحص الموقع الروسي الذي سيطروا عليه للتو. اذ يخطو يهور على لغم ينفجر ويمزق ساقه. يحصل يهور على العلاج لعدة أشهر، حتى يتلقى عرضاً غير عادي من مؤسسة تضمن حصوله على طرف اصطناعي عالي الجودة في النرويج. هناك، لديه الوقت لبضعة أسابيع للنظر في حياته كجندي. على الرغم من أن أقرب أقربائه طلبوا منه التوقف عن القتال ، إلا أن يهور مصمم على العودة إلى الجبهة في أسرع وقت ممكن. تقرير من ماكس تساندر.

تخطي إلى الجزء التالي عن هذا البرنامج

عن هذا البرنامج

DW Reporter arabisch Sendungslogo

مراسلون — تقارير تلفزيونية من عين المكان

يعدّ مراسلونا تقارير إخبارية أو تقارير مثيرة من الحياة اليومية.عبر متابعة دقيقة ومعايشة لصيقة ينقل مراسلو الدويتشهفيله بتقاريرهم أبرز المستجدات في ألمانيا وأوروبا والعالم.

الانتقال إلى برنامج مراسلون