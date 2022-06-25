مراسلون - أهالي بدون أطفالهم! - سياسة الأسرة المثيرة للجدل في الدنمارك

يفر العديد من العائلات في الدنمارك إلى بلدان أخرى من أجل تجنب تبني قسري تفرضه السلطات عليهم عندما لا تثق بأهليتهم لتربية أطفالهم. هانه مثلا أم لأربعة أطفال رحلت إلى مدينة فلنسبورغ الألمانية بعد أن حرمتها السلطات الدنماركية من ثلاثة من أولادها. كينيث أيضًا يحاول أن يبدأ حياة جديدة في فلنسبورغ مع ابنه البالغ ثمانية أعوام. ريبورتاج: غونار كونه.