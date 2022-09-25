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مراسلون - أمريكا اللاتينية: ما الذي يفعله الاتحاد الأوروبي لمعالجة الفقر؟

يسافر يانيز لينارتشيتش إلى كولومبيا وبنما بصفته مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات. إذ ينوي توفير المساعدة للأشخاص الفارين من العنف والفقر. الهدف من الزيارة هو الإشارة الى أن أوروبا وعلى الرغم من أزماتها، لا تنسى أمريكا اللاتينية.