 مراسلون - أمريكا اللاتينية: ما الذي يفعله الاتحاد الأوروبي لمعالجة الفقر؟ | مراسلون | DW | 29.10.2022

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مراسلون

مراسلون - أمريكا اللاتينية: ما الذي يفعله الاتحاد الأوروبي لمعالجة الفقر؟

يسافر يانيز لينارتشيتش إلى كولومبيا وبنما بصفته مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات. إذ ينوي توفير المساعدة للأشخاص الفارين من العنف والفقر. الهدف من الزيارة هو الإشارة الى أن أوروبا وعلى الرغم من أزماتها، لا تنسى أمريكا اللاتينية.

يهدف الاتحاد الأوروبي من خلال زيارته لأمريكا اللاتينية إنشاء أول مركز دائم للاستجابة للأزمات خارج أوروبا من أجل الاستعداد للأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية. وتهدف الزيارة الى التأكيد على أهمية مساعدة المحتاجين وفي نفس الوقت حماية مصالح الاتحاد الأوروبي. ريبورتاج الكسندرا فون نامن بالتعاون مع: فيليب أبوندانو ويوهان راميريز.

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