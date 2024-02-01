مراسلون - ألمانيا: كيف يتعامل اليهود مع الكراهية

منذ الهجوم الذي شنه إرهابيو حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، يتعرض اليهود في ألمانيا للتهديد على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من أي وقت مضى وتم تلطيخ منازلهم بالشعارات. لم يعد العديد من اليهود يجرؤون على الخروج الى الأماكن العامة وهم يرتدون الطاقية اليهودية أو قلادة نجمة داود. بعد مرور ما يقرب من 80 عاماً على المحرقة، أصبحت الحياة اليهودية في ألمانيا مهددة أكثر من أي وقت مضى. تعد السياسة الألمانية بالتضامن وتوفير الأمن، لكن الخوف يتزايد في المجتمع اليهودي. ريبورتاج من اعداد تيسا كلارا فالتر وأكسل روفولت.