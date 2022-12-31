 مراسلون - ألمانيا الغنية الفقيرة | مراسلون | DW | 04.02.2023

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مراسلون

مراسلون - ألمانيا الغنية الفقيرة

تعتبر ألمانيا من أغنى دول العالم. في الوقت نفسه، يزداد عدد من يعيشون في فقر، لتتسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء. فهل انتهى عهد الازدهار في ألمانيا؟

تعيش إلكه على المساعدات الاجتماعية. وحينما تعد الطعام، فكل ما يهمها هو إشباع ابنتها فقط، وبعدها تأكل ما تبقى. من ناحية أخرى، يعيش مدرب التسويق بوريس حياة تنعم بالرفاهية، كما يعشق السيارات الفاخرة ويقول: أن تكون فقيرًا هو قرار وليس قدرًا. أما عائلة فالديفيسوس، من الطبقة المتوسطة فهي تعيش في منزلها الذي اشترته وبثروة متواضعة. وهي تخاف الآن من مواجهة مشكلات مادية بسبب ارتفاع الأسعار وسط أزمة الطاقة - وتشعر بأن الحكومة الألمانية خذلتها. إنها ليست العائلة الوحيدة التي لديها الانطباع بأن الأحوال تتدهور في ألمانيا. فماذا يحدث في مجتمع تتسع الفجوة فيه بين الأغنياء والفقراء؟

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