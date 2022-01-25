مراسلون - أفغاني في عالم الأزياء في برلين

ولد حامد في أفغانستان، وكبر في إيران، ثم درس في الجامعة في الهند، ليعود بعدها إلى كابول لتأسيس وكالة لعارضي الأزياء هناك. ولكن مع تولي طالبان الحكم انتهى هذا الحلم، فعرض النساء لأجسامهن أمر غير مقبول بالنسبة لهم. في الخريف الماضي، استطاع حامد الفرار إلى باكستان، ليصل بعدها إلى ألمانيا. هنا يتعلم حامد اللغة الألمانية ويحلم بتأسيس وكالة جديدة للأزياء والرقص. ريبورتاج: فانيسا يوركه.