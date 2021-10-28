 مراسلون - أفغانستان: كابول في قبضة طالبان | مراسلون | DW | 30.10.2021

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مراسلون - أفغانستان: كابول في قبضة طالبان

بعد وصول طالبان إلى السلطة في أفغانستان، يخشى الكثير من سكان كابول على أسلوب حياتهم الحر. فالصحفية مريم لم تعد قادرة على ممارسة عملها بحرية، ولم يعد بإمكان الموسيقي غولام إقامة حفلات في الأماكن العامة.

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بالإضافة إلى ذلك، هناك مشاكل اقتصادية كبيرة: اضطرغولام على سبيل المثال لبيع أثاث منزله تدريجياً، حتى يتمكن من إطعام أسرته. وفي الوقت نفسه، لم يتحقق الأمل في عودة المزيد من السلام والأمن إلى المدينة، التي عادة ما تهزها الهجمات الإرهابية. فالآن، أصبحت ميليشيات تنظيم الدولة الإسلامية تهدد البلاد. وضع أصاب النخبة الشابة المثقفة باليأس. ريبورتاج: نيك كونولي.

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