 مراسلون - أسرة حاضنة من نوع خاص | مراسلون | DW | 03.06.2023

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مراسلون

مراسلون - أسرة حاضنة من نوع خاص

لألينا في أسرتها الحاضنة والدتان. وهي تريد أن تحمل اسم الاثنتين كدلالة على الرابطة الاسرية معهما. كما تحاول ألينا إبقاء العلاقة مع أبيها البيولوجي، ما لا يخلو من مشاكل وصعوبات.

عاشت ألينا لدى أسرة حاضنة منذ أن كانت طفلة وقد اعتادت الفتاة المراهقة على ان يكون لها والدتان عوضا عن والد ووالدة. أمر ليس معتادا في ألمانيا لكنه مسموح. فقد صدر قانون قبل عشرين عاماً يتيح للأزواج المثليين احتضان أطفال لديهم. ألينا فتاة سعيدة شغوفة بممارسة الرياضة وتجيد العزف على الناي. لكن لألينا بعض الأمنيات التي لم تتحقق حتى الآن. ريبورتاج: ألموت رورل

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