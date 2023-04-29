مراسلون - أسرة حاضنة من نوع خاص

عاشت ألينا لدى أسرة حاضنة منذ أن كانت طفلة وقد اعتادت الفتاة المراهقة على ان يكون لها والدتان عوضا عن والد ووالدة. أمر ليس معتادا في ألمانيا لكنه مسموح. فقد صدر قانون قبل عشرين عاماً يتيح للأزواج المثليين احتضان أطفال لديهم. ألينا فتاة سعيدة شغوفة بممارسة الرياضة وتجيد العزف على الناي. لكن لألينا بعض الأمنيات التي لم تتحقق حتى الآن. ريبورتاج: ألموت رورل