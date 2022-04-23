مراسلة دويتشه فيله هانا هوميل في كرنفال البندقية

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شخصيات غامضة وأزياء رائعة وأقنعة فنية متقنة: مراسلة يوروماكس هانا هوميل زارت مدينة البندقية الإيطالية لتعرّفنا على أجمل وأفضل ما يمكن زيارته أثناء الكرنفال.
بعد ثلاث سنوات من قيود كورونا، يعود الاحتفال بكرنفال مدينة "البندقية" الإيطالية إلى سابق عهده. وفي هذه السنة يتوقع أن يتوجه مئات الألوف إلى البندقية للاحتفال بالكرنفال وأزيائه التي تعود للعصور الوسطى والاقنعة التقليدية.
أماتريتشي، تشيرنوبيل، وحلب: ثلاثة أماكن كان يشعر فيها السكان بالأمان حتى جلبت كوارث أو حروب الموت والدمار إليها. يبدأ هذا الفيلم عندما تكون هذه الأماكن قد اختفت من الأخبار، بعد انقشاع الغبار.
طالت المواجهة بين السلطات الإيطالية وسفن الإنقاذ الإنسانية، وانتهت بسماح روما لثلاث من تلك السفن بالرسو في صقلية، في حين لم تستجب لأي من نداءات "أوشن فايكنغ" للمساعدة، ما اضطر السفينة للتوجه إلى السواحل الفرنسية.
ذكر مسؤولون إيطاليون أن سبعة أفراد كانوا على متن مروحية سقطت في سلسلة جبال الأبينيني في منطقة ايميليا-رومانيا لقوا حتفهم جميعا. وفقدت الطائرة قبل يومين وأعاق سوء الأحوال الجوية المحاولات الأولى للعثور عليها.
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