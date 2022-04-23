 مراسلة دويتشه فيله هانا هوميل في كرنفال البندقية | يوروماكس | DW | 19.02.2023

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يوروماكس

مراسلة دويتشه فيله هانا هوميل في كرنفال البندقية

شخصيات غامضة وأزياء رائعة وأقنعة فنية متقنة: مراسلة يوروماكس هانا هوميل زارت مدينة البندقية الإيطالية لتعرّفنا على أجمل وأفضل ما يمكن زيارته أثناء الكرنفال.

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