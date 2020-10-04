 مرارة وغضب..بيروت تحيي ذكرى مرور شهرين على انفجار مرفئها | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.10.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

مرارة وغضب..بيروت تحيي ذكرى مرور شهرين على انفجار مرفئها

بعد مرور 60 يوما على إنفجار مرفأ بيروت، يحيي لبنانيون بمرارة ذكرى هذا الإنفجار الذي دمّر مناطق واسعة من العاصمة اللبنانية. يأتي ذلك وسط تزايد الغضب الشعبي على القادة السياسيين اللبنانيين محملين إياهم مسؤولية التفجير.

بعد مرور شهرين على الانفجار لم يتوصّل التحقيق اللبناني إلى كشف ملابساته (صورة أرشيفية).

بعد مرور شهرين على الانفجار لم يتوصّل التحقيق اللبناني إلى كشف ملابساته (صورة أرشيفية).

 أحيا عشرات الأشخاص اليوم الأحد (الرابع من تشرين الأول/ أكتوبر) ذكرى مرور شهرين على انفجار مرفأ بيروت معربين عن غضبهم إزاء تحقيق يراوح مكانه ومسؤولين لا يحرّكون ساكنا.

 وبعد مرور شهرين على الانفجار لم يتوصّل التحقيق اللبناني إلى كشف ملابساته كما لم يتم الإعلان عن أي نتائج. وكان انفجار الرابع من آب/ أغسطس قد أوقع نحو 190 قتيلا و6500 جريح، ودمّر أحياء بكاملها.

مختارات

وقع انفجار كبير اليوم في مركز تابع لحزب الله في جنوب لبنان، وفق ما أفاد سكان ومصادر أمنية وعسكرية. وفيما قال مصدر أمني إن الموقع هو "مخزن سلاح"، أكد مصدر مقرب من الجماعة الشيعية أن المكان يتبعها متحدثاً عن "حادث عرضي".

يوماً بعد يوم يتعقد المشهد السياسي في لبنان، البلد الذي يعاني من أسوأ أزمة مالية يشهدها منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990. فما هي أسباب تأخر تشكيل الحكومة؟ واين يكمن الخطر إن لم يتغير المسار؟

والأحد، بعيد الساعة السادسة عصرا الموافق لتوقيت الانفجار، أطلقت في سماء بيروت عشرات البالونات البيضاء التي كتبت عليها أسماء الضحايا من منطقة مطلّة على المرفأ، وفق مصّور وكالة فرانس برس. كما بثت عبر مكبّرات الصوت أغانٍ لبنانية على غرار "لبيروت" للسيدة فيروز.

ورفع المشاركون في إحياء الذكرى من نشطاء وأقارب الضحايا صور أحبائهم الذين قضوا في الانفجار، وقد قطعوا الطريق لفترة وجيزة. وأعرب المتظاهرون عن غضبهم إزاء القادة السياسيين، وحمّلوهم مسؤولية الفاجعة بسبب فسادهم وانعدام كفاءتهم.

وقالت سامية لوكالة فرنس برس، وهي أم لتوأمين يبلغان تسع سنوات أفقدها الانفجار زوجها الذي كان يعمل في المرفأ "نعيش العذاب كل يوم. يستكثرون علينا أن نعرف من ارتكب هذه الجريمة ضد الإنسانية".

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Reuters/A. Taher)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    أفلام نهاية العالم تتحول لواقع في بيروت

    كان يوم الثلاثاء (الرابع من آب/ أغسطس 2020) يوماً صيفياً عادياً في تاريخ بيروت حتى دقائق قليلة بعد الساعة السادسة مساء بتوقيت العاصمة اللبنانية، عندما وقعت كارثة تشبه مشاهد أفلام نهاية العالم: انفجار مروع في "العنبر رقم 12" بمرفأ بيروت "كان يتم فيه تخزين نحو 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم منذ ست سنوات دون إجراءات سلامة" حسب رئيس الوزراء حسان دياب.

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Reuters/K. Sokhn)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    سحابة عيش الغراب المرعبة

    رغم أن الانفجارات في بيروت ليست شيئاً غريباً إلا أن ما شاهده السكان في انفجار مرفأ بيروت أمر لم يروه من قبل. فبعدما شاهدوا سحابة دخان كثيف وقع الانفجار الذي هزّ كل لبنان وصولاً إلى جزيرة قبرص على بعد 200 كيلو متر، وظهرت في مكان الانفجار سحابة عيش الغراب، التي ترتبط في الأذهان بالانفجارات النووية، مثل السحابة التي علت سماء ناغازاكي بعد إلقاء قنبلة نووية عليها في أغسطس/ آب 1945.

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Getty Images/AFP/A. Amro)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    تحذيرات منذ 2014

    إنه "كابوس" ليلة صيف، تم التحذير من وقوعه قبل سنوات، فقد كشف القاضي مروان عبود، محافظ بيروت، أن تقريراً أمنياً يعود لـ 2014، حذر من إمكانية حدوث انفجار بسبب تخزين مواد شديدة الانفجار بطريقة لا تراعي السلامة العامة.

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut: Mann wird evakuiert (Reuters/M. Azakir)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    عدد لا يحصى من الضحايا

    بعد الانفجار الذي حول منطقة المرفأ إلى أطلال، عمل رجال الإنقاذ بدعم من عناصر الأمن طوال الليل بحثاً عن ناجين أو ضحايا عالقين تحت الأنقاض. وفي ظهر اليوم التالي يفيد الصليب الأحمر اللبناني أن هناك أكثر من مئة قتيل وأربعة آلاف جريح، وأن فرقه ما تزال تقوم بعمليات بحث وإنقاذ في المناطق المحيطة بالموقع. لكن مهما قيل عن أعداد الضحايا ستبقى معلومات أولية، فالأعداد الحقيقية بحاجة لوقت طويل لحصرها.

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Getty Images/AFP/A. Amro)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    دمار شامل وخسائر مادية مهولة

    إنه وضع كارثي لم تشهده بيروت في تاريخها، بحسب عبود. فبجانب الخسائر البشرية التي لا تعوض، هنالك خسائر مادية فادحة فقد "تدمر أو تضرر نحو نصف بيروت"، وصرح محافظ المدينة المنكوبة أن "هناك بين 250 و300 ألف شخص باتوا من دون منازل، لأن منازلهم أصبحت غير صالحة للسكن"، مشيراً إلى أنه يقدر كلفة الأضرار بما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار، في انتظار التقارير النهائية للمهندسين والخبراء.

  • Libanon | Beirut | Gewaltige Explosion am Hafen (Getty Images/AFP/I. Amro)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    مستشفيات بيروت لم تعد قادرة

    يعاني لبنان من أزمة مالية غير مسبوقة وأوصلت جائحة كورونا المستشفيات إلى أقصى طاقاتها الاستيعابية، وجال مصابون في الانفجار خلال الليل على مستشفيات عدة لم تكن قادرة على استقبالهم. وقال طبيب بمستشفى أوتيل ديو بالأشرفية في شرق بيروت إن عدد الجرحى في المستشفى وصل إلى 500، طالباً عدم إحضار مزيد من المصابين إليها. وأمام مستشفى كليمنصو في غرب بيروت، كان عشرات الجرحى ينتظرون في الخارج إدخالهم لتلقي العلاج.

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Getty Images/AFP/A. Amro)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    العالم يعزي ويعرض المساعدة.. لكن كيف؟

    بعد الانفجار بدأت دول العالم تعزي لبنان وتهب لتقديم المساعدة، لدرجة أن إسرائيل التي مازالت رسميا في حالة حرب مع لبنان، كانت من أوائل من عرضوا المساعدة. وأرسلت دول بالفعل مساعدات مثل الكويت وهولندا وهناك مساعدات في طريقها لبيروت من دول مثل قطر والأردن وألمانيا وتونس مصر وغيرها، ويتعلق الأمر خصوصا بالمعدات الطبية والمستشفيات الميدانية وفرق انقاذ وانتشال الضحايا، مثل الفريق الذي قررت ألمانيا إرساله.

  • default

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    "السوشيال ميديا" تظهر جانبها الإيجابي

    وبالتوازي مع الجهات الرسمية سرعان ما انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" حملات لمساعدة لبنان في محنته. وهنالك منشورات تبادل نشرها مدونون ومغردون داخل وخارج لبنان تتضمن هواتف لأشخاص يعرضون استضافة من فقدوا مساكنهم، وأخرى تدعو للتبرع بالدم والبحث عن المفقودين. إعداد: صلاح شرارة


وقال ابراهيم حطيط الذي فقد شقيقه ثروت في الانفجار "كنا ننتظر منهم أن يبيّنوا لنا أنهم مهتمون بمطالبنا التي تتمثل بكشف نتائج التحقيقات ومحاسبة المتسببين بهذه المجزرة الكارثية"، مضيفا "انتم قتلتم أبناءنا مرتين، مرة بفسادكم والأخرى بإهمالكم لمطالبنا".

وبحسب الرواية الرسمية وقع الانفجار في مستودع كانت تخزّن فيه كميات ضخمة من مادة نيترات الأمونيوم منذ أكثر من ست سنوات "من دون تدابير احترازية".

وبعدما رفضت السلطات اللبنانية الدعوات المطالبة بإجراء تحقيق دولي في الانفجار، فتحت تحقيقا محليّا أفضى إلى توقيف نحو عشرين شخصا إلى غاية اللحظة.

وتبيّن أن الدولة اللبنانية بكل أجهزتها كانت على علم بالمخاطر التي تشكلها هذه المواد الكيميائية المخزّنة على مقربة من الأحياء السكنية في بيروت. كما تمّ تبليغ مخاطر تخزين هذه المواد في مرفأ بيروت رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الوزراء المستقيل حسان دياب ووزراء ومسؤولو الأجهزة الأمنية.

ع.أ.ج/ و ب (أ ف ب)

 

مواضيع ذات صلة

Libanon Beirut | Leben nach der Explosion

"لا نريد سوى مغادرة البلد".. لبنانيون يرون في الهجرة أملهم الوحيد! 04.10.2020

منذ كارثة انفجار مرفأ بيروت بداية آب/ أغسطس الماضي لا يشهد لبنان هدوء. ولذلك يريد عدد متزايد من اللبنانيين مغادرة البلاد والهجرة إلى الخارج. وحتى سندي شمالي كوشران تريد الهجرة، فهي لم تعد تستطيع العيش مع الخوف.

Libanon Präsident Macron besucht Beirut nach der Explosion

حزب الله وحركة أمل يرفضان اتهامات ماكرون لهما بـ"الخيانة" 30.09.2020

بعد اتهام مانويل ماكرون لهما بـ"الخيانة"، حزب الله وحركة أمل يرفضان هذا الاتهام بشدة، متمسكان في الوقت ذاته بالمبادرة الفرنسية التي باتت فرصها "ضئيلة" وفق تصريحات الرئيس الفرنسي.

المباني الأثرية في بيروت .. صرخة ما بعد الانفجار 25.09.2020

خلف انفجار مرفأ بيروت أضرار بشرية ومادية جسيمة تثقل كاهل الدولة اللبنانية التي تعاني اصلا من عجز في الميزانية ومن المديونية. وقد لحقت أضرار كبيرة بالمعالم الأثرية في العاصمة اللبنانية، إذ تقدر مصادر رسمية تكلفة إعادة إعمار تلك المباني، بحوالي مئتين وسبعين مليون يورو

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  