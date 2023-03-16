مذكرة توقيف ألمانية بحق رياض سلامة.. ما خلفياتها؟

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أنباء عن إبلاغ ألمانيا السلطات اللبنانية بصدور مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتهم تتعلق بالفساد.. ماذا تعني هذه الخطوة قضائيا واقتصايا؟
أبلغت ألمانيا لبنان شفهيا بصدور مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة الذي يخضع للتحقيق في اتهامات بغسل أموال واختلاس في بلده وفي الخارج، لكنه ينفي ارتكاب أي مخالفات.
تسلم لبنان مذكرة دولية عبر الإنتربول تطالب بتوقيف وتسليم رياض سلامة حاكم المصرف المركزي، وذلك بعد تغيبه عن جلسة استماع أمام القضاء الفرنسي إثر تحقيقات حول مصدر ثروته. سلامة سبق أن نفي صحة الاتهامات الموجهة ضده.
استجوب القضاء اللبناني حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في عدة قضايا متعلقة بشبهة اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي. لكن سلامة، الملاحق في سويسرا وفرنسا أيضاً، نفى أن يكون "متهماً"، مشيراً إلى أن قضيته "مازالت محل اشتباه".
ادعت قاضية لبنانية على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه وسيدة أوكرانية، بجرمي "الإثراء غير المشروع" و"تبييض الأموال" وأحالت المدعى عليهم إلى "قاضي التّحقيق. سلامة، الذي امتنع عن حضور جلسة استجواب، نفى التهم الموجهة له.
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