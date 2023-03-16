 مذكرة توقيف ألمانية بحق رياض سلامة.. ما خلفياتها؟ | مسائية DW | DW | 23.05.2023

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مسائية DW

مذكرة توقيف ألمانية بحق رياض سلامة.. ما خلفياتها؟

أنباء عن إبلاغ ألمانيا السلطات اللبنانية بصدور مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتهم تتعلق بالفساد.. ماذا تعني هذه الخطوة قضائيا واقتصايا؟

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تقرير إعلامي: ألمانيا تبلغ لبنان بصدور مذكرة توقيف بحق رياض سلامة

تقرير إعلامي: ألمانيا تبلغ لبنان بصدور مذكرة توقيف بحق رياض سلامة 23.05.2023

أبلغت ألمانيا لبنان شفهيا بصدور مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة الذي يخضع للتحقيق في اتهامات بغسل أموال واختلاس في بلده وفي الخارج، لكنه ينفي ارتكاب أي مخالفات.

Riad Salameh, the governor of Lebanon's Central Bank, speaks during a press conference, in Beirut, Lebanon, Nov. 11, 2019. On Monday, Jan. 25, 2021, Lebanon’s foreign minister held talks Monday, Jan 25, 2021, with the Swiss ambassador to Beirut after Switzerland started a probe into possible money laundering and embezzlement at the Mideast country’s central bank. On Monday, the governor issued a statement saying reports about large transfers “are very exaggerated and have nothing to do with reality.” (AP Photo/Hussein Malla)

لبنان يتسلّم مذكرة توقيف دولية بحق حاكم المصرف المركزي 19.05.2023

تسلم لبنان مذكرة دولية عبر الإنتربول تطالب بتوقيف وتسليم رياض سلامة حاكم المصرف المركزي، وذلك بعد تغيبه عن جلسة استماع أمام القضاء الفرنسي إثر تحقيقات حول مصدر ثروته. سلامة سبق أن نفي صحة الاتهامات الموجهة ضده.

Riad Salameh, the governor of Lebanon's Central Bank, speaks during a press conference, in Beirut, Lebanon, Nov. 11, 2019. On Monday, Jan. 25, 2021, Lebanon’s foreign minister held talks Monday, Jan 25, 2021, with the Swiss ambassador to Beirut after Switzerland started a probe into possible money laundering and embezzlement at the Mideast country’s central bank. On Monday, the governor issued a statement saying reports about large transfers “are very exaggerated and have nothing to do with reality.” (AP Photo/Hussein Malla)

القضاء اللبناني يستجوب حاكم مصرف لبنان المركزي 05.08.2021

استجوب القضاء اللبناني حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في عدة قضايا متعلقة بشبهة اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي. لكن سلامة، الملاحق في سويسرا وفرنسا أيضاً، نفى أن يكون "متهماً"، مشيراً إلى أن قضيته "مازالت محل اشتباه".

Riad Salameh, the governor of Lebanon's Central Bank, speaks during a press conference, in Beirut, Lebanon, Nov. 11, 2019. On Monday, Jan. 25, 2021, Lebanon’s foreign minister held talks Monday, Jan 25, 2021, with the Swiss ambassador to Beirut after Switzerland started a probe into possible money laundering and embezzlement at the Mideast country’s central bank. On Monday, the governor issued a statement saying reports about large transfers “are very exaggerated and have nothing to do with reality.” (AP Photo/Hussein Malla)

الادعاء على حاكم مصرف لبنان وشقيقه بـ "الإثراء غير المشروع" 21.03.2022

ادعت قاضية لبنانية على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه وسيدة أوكرانية، بجرمي "الإثراء غير المشروع" و"تبييض الأموال" وأحالت المدعى عليهم إلى "قاضي التّحقيق. سلامة، الذي امتنع عن حضور جلسة استجواب، نفى التهم الموجهة له.