مذكرة توقيف ألمانية بحق رياض سلامة.. ما خلفياتها؟

القضاء اللبناني يستجوب حاكم مصرف لبنان المركزي

استجوب القضاء اللبناني حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في عدة قضايا متعلقة بشبهة اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي. لكن سلامة، الملاحق في سويسرا وفرنسا أيضاً، نفى أن يكون "متهماً"، مشيراً إلى أن قضيته "مازالت محل اشتباه".