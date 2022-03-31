 مذبحة بوتشا.. بين الاتهامات الغربية والنفي الروسي | مسائية DW | DW | 04.04.2022

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مسائية DW

مذبحة بوتشا.. بين الاتهامات الغربية والنفي الروسي

بعد العثور على أكثر من ثلاثمئة جثة لمدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية عقب انسحاب القوات الروسية منها.. كييف والعواصم الغربية تتحدث عن جرائم حرب وتتهم موسكو.. الكرملين ينفي ويتحدث عن تزوير وتضليل.. فما المعروف حتى الآن عن مذبحة بوتشا والتحقيقات بشأنها؟

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In this video grab taken from a handout footage made available on the official web site of the Russian President (kremlin.ru) Russian President Vladimir Putin addresses the nation at the Kremlin in Moscow early on February 24, 2022. - Russian President Vladimir Putin announced a military operation in Ukraine on February 24 and called on soldiers there to lay down their arms, defying Western outrage and global appeals not to launch a war. (Photo by Handout / KREMLIN.RU / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / KREMLIN.RU / handout - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS --- NO ARCHIVE ---

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