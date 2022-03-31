مذبحة بوتشا.. بين الاتهامات الغربية والنفي الروسي

هل تستضيف تركيا محادثات السلام بين بوتين وزيلينسكي؟

قال الكرملين إن محادثات روسيا مع أوكرانيا ليست سهلة، بينما نقل عن مفاوض أوكراني قوله إن موسكو تعتبر أن وثائق مسودة اتفاقية سلام قد وصلت إلى مرحلة متقدمة بما يسمح بإجراء محادثات مباشرة بين بوتين وزيلينسكي.