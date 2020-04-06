 مد رئيس الوزراء البريطاني بالأوكسجين بعد دخوله العناية المركزة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.04.2020

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أخبار

مد رئيس الوزراء البريطاني بالأوكسجين بعد دخوله العناية المركزة

بدأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الحصول على الأوكسجين بعد أن أدخل خلال الساعات الماضية العانية المركزة على إثر تفاقم أعراض إصابته بفيروس كورونا. وزير الخارجية دومينيك راب يحل محل جونسون "حيثما تقتضي الحاجة".

مد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالأوكسجين بعد دخوله العناية المركزة

مد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالأوكسجين بعد دخوله العناية المركزة

تم مدّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالأوكسجين بعد أن أدخل العناية المركزة على إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، لكنه غير موضوع تحت جهاز تنفس اصطناعي، كما أكد الثلاثاء (7 ابريل/نيسان 2020) الوزير مايكل جوف، وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل.

مختارات

بعد الأمير تشارلز، أصيب رئيس الوزراء البريطاني بفيروس كورونا، في وقت سجلت فيه المملكة المتحدة ارتفاعاً غير مسبوق في أرقام الوفيات بسبب الفيروس ذاته. وبعد أقل من ساعتين خرج وزير الصحة البريطاني ليعلن هو الآخر عن إصابته. (27.03.2020)

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الأخير نُقل إلى وحدة الرعاية المركزة في المستشفى، بعد أن تدهورت أعراض مرض كوفيد-19 الذي يعاني منه. (06.04.2020)

وقال الوزير لإذاعة "إل بي سي" البريطانية "تلقى رئيس الوزراء دعماً بالأوكسجين ويخضع لمراقبة مكثفة" لكن "لم يتمّ وضعه تحت جهاز تنفس اصطناعي".

وأكد جوف إنه لا يعلم إن كان الأطباء شخصوا حالة رئيس الوزراء بوريس جونسون على أنها التهاب رئوي، وأوضح أن جونسون لا يزال في العناية المركزة بعد أن تفاقمت أعراض الإصابة بفيروس كورونا لديه. وعندما سألته هيئة الإذاعة البريطانية إن كان على علم بأن الأطباء شخصوا حالة جونسون بالتهاب رئوي قال جوف "ليس لدي أي علم بذلك".

وفي وقت لاحق ذكر تلفزيون آي.تي.في أن مايكل جوف أصبح يخضع للعزل الذاتي بعد ظهور أعراض الإصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا على أحد أفراد
عائلته. 

وكانت صحة جونسون المصاب بفيروس كورونا المستجدّ قد تدهورت فجأة، وتم نقله إلى قسم العناية الفائقة.

وقال ديريك هيل الأستاذ في التصوير الطبي في جامعة "يونيفرسيتي كوليدج" في لندن "نظراً لما حدث لا شك أن بوريس جونسون مريض بشدة"، على ما نقل عنه مركز "ساينس ميديا".

وجونسون هو القائد الوحيد لدولة أو حكومة قوة عظمى المصاب بالمرض الذي أودى بحياة أكثر من 73 ألف شخص في العالم. ولم يتردد رئيس الوزراء البالغ 55 عاماً في مطلع آذار/مارس في حين كان الوباء يتفشى في الكثير من الدول، في تحدي الفيروس قائلاً إنه يواصل "مصافحة الجميع".

وأعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الذي كلّفه جونسون الإثنين الحلول محلّه "حيثما تقتضي الحاجة" أثناء فترة تواجده في المستشفى، أنّ الحكومة ستستمر في تنفيذ الخطط الموضوعة لـ"هزيمة" الوباء.

وصدرت رسائل الدعم من كل الجهات، من جانب الأوروبيين وكذلك الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي تمنى الشفاء العاجل لـ"صديق عزيز".

وقال ترامب الذي كان مؤخراً يقلل من خطورة الوباء، "عندما يتمّ وضعكم في العناية الفائقة، فهو أمر خطير جداً جداً مع هذا المرض".

أما المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل فقد أعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجونسون.

وكتب المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء أمس الاثنين إن ميركل تأمل أن يتمكن جونسون من مغادرة المستشفى قريبا.

كما أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج عبر "تويتر" عن تمنياتهم بالشفاء العاجل لجونسون.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب، رويترز)

  • USA, Los Angeles: 92. Oscarverleihung im Dolby Theatre - Tom Hanks und Rita Wilson (picture-alliance/AP/J. Strauss)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

    الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته

    الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون أول من أعلنا عن إصابتهما بفيروس كورونا في هوليوود. كان الزوجان في أستراليا عندما شعرا بأعراض المرض وأكدت التحاليل إصابتهما بفيروس كورونا. قام هانكس عبر "إنستغرام" بطمأنة متابعيه أنه في العزل المنزلي ويتابع حالته مع الأطباء، طالباً منهم عدم الخروج من المنزل والتزام الهدوء.

  • Großbritannien Prinz charles mit Coronavirus infiziert (picture-alliance/dpa/PA-Wire/C. Jackson)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

    ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز

    حتى الأمراء لم يسلموا من كورونا، حيث أعلن مكتب ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز إصابته بفيروس كورونا المستجد وتواجده حالياً في الحجر المنزلي. وصرح مكتبه صرح بأنه: "ظهرت على ولي العهد أعراض طفيفة، ولكن صحته جيدة، وكان يعمل من البيت طوال الأيام الماضية كالمعتاد". الجدير بالذكر أن الأمير تشارلز في الواحدة والسبعين من العمر، وبالتالي فهو من الفئة الأكثر عرضة لخطر المضاعفات من فيروس كورونا.

  • FIFA Klub-WM Real Madrid gegen San Lorenzo (Soriano/AFP/Getty Images)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

    رئيس نادي ريال مدريد الأسبق لورنزو سانز

    في عالم كرة القدم نعى نادي ريال مدريد رئيسه الأسبق لورنزو سانز الذي توفى إثر إصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز الـ 76 عاماً. كان سانز، الذي تولى رئاسة النادي الملكي في الفترة من 1995 إلى 2000، يعاني من أمراض مزمنة قبل إصابته بالفيروس، ونعاه إبنه على إنستغرام قائلاً: "توفى والدي منذ قليل. لم يكن يستحق هذه النهاية".

  • Coronavirus | Placido Domingo positiv getestet (picture-alliance/AP Photo/L. Balogh)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

    مغني الأوبرا بلاسيدو دومينغو

    أعلن نجم الأوبرا الأسباني بلاسيدو دومينغو عبر صفحته على "فيسبوك" أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، مضيفاً أن عليه "واجب أخلاقي" بإبلاغ جمهوره عن حقيقة إصابته. كما نصح دومينغو الذي يقبع حالياً في الحجر المنزلي جمهوره باتباع إرشادات الخبراء وغسل أيديهم بإستمرار. ختم دومينغو تصريحه برسالة أمل قائلاً: "معاً نستطيع التغلب على هذا الفيروس وإنهاء هذه الأزمة".

  • Frankreich Prinz Albert von Monaco (picture-alliance/MediaPunch/D. Van Tine)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

    الأمير ألبير الثاني

    أعلن قصر موناكو يوم الخميس (19 مارس/آذار 2020) عن إصابة الأمير ألبير الثاني بفيروس كورونا وتواجده في الحجر المنزلي، وأضاف البيان أن حالة الأمير مستقرة وأنه يقوم أعماله من مكتبه.

  • Friedrich Merz Politischer Aschermittwoch - CDU Thüringen (picture-alliance/dpa/M. Schütt)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

    السياسي الألماني فريدريش ميرتس

    أعلن الاقتصادي وأحد المتنافسين على رئاسة حزب المستشارة ميركل (الاتحاد المسيحي الديمقراطي)ا فريدريش ميرتس، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد عبر حسابه على موقع تويتر. وأضاف أن الأعراض اشتدت في اليوم الرابع من ظهورها، لكنه بحسب قوله حافظ على هدوئه، كما شكر جميع العاملين بالقطاع الصحي في المانيا.

  • Fatih Terim (Picture alliance/AA/M. Pala)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

    مدرب كرة القدم التركي فاتح تريم

    أعلن مدرب فريق "غلاطا سراي" التركي فاتح تريم عن إصابته بفيروس كورونا المستجد عبر حسابه على موقع تويتر. كان المدرب أول من طالب بتعليق مباريات دوري كرة القدم التركي خوفاً من انتشار العدوى، وأكد تريم لجمهوره أنه "بين أيد أمينة في المستشفى"، مطالباً متابعيه بعدم القلق.

  • 1. Bundesliga | Werder Bremen v Bayern München | (1:2) (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

    لاعب كرة القدم الألماني ماكس كروزه

    رغم تعليق فعاليات الدوري التركي وإلزام اللاعبين بالبقاء في العزل المنزلي، أعلنت إحدى الصحف التركية عن إصابة اللاعب الألماني ماكس كروزه، مهاجم فريق "فنرباهتشة" بفيروس كورونا المستجد. كان اللاعب قد أدلى بتصريح قبل إصابته أكد فيه على عدم خوفه على نفسه، ولكنه قلق على والديه الكبيرين في السن.

  • USA Basketball Golden State Warriors holen NBA-Titel Kevin Durant (Reuters/USA Today Sports/M. Davey)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

    لاعب كرة السلة الأمريكي كيفن دورانت

    أصيب نجم فريق بروكلين نتس الأمريكي لكرة السلة بفيروس كورونا المستجد بعد أسبوع من تعليق كافة فعاليات الدوري بسبب الخوف من انتشار العدوى. وأعلن النادي عن إصابة أربعة لاعبين آخرين ظهر على ثلاثة منهم فقط أعراض المرض. بحسب ما تناقلته وسائل إعلامية عالمية نصح دورانت معجبيه قائلاً: "احرصوا على أنفسكم والتزموا العزل المنزلي".

  • Großbritannien London - Britische Schauspielerin Indira Varma (picture-alliance/matrixpictures)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

    الممثلة البريطانية إنديرا فارما

    أعلنت نجمة مسلسل "صراع العروش" إنديرا فارما عبر صفحتها الشخصية على إنستغرام عن إصابتها بفيروس كورونا، وطالبت متابعيها بالحفاظ على صحتهم، آملة أن يعود الوضع لطبيعته في أقرب وقت.

  • Schauspieler Kristofer Hivju (Getty Images/R. Polk)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

    كريستوفر هيفغو

    فارما ليست الوحيدة من نجوم المسلسل التي أصابها الفيروس، حيث كان زميلها الممثل النرويجي كريستوفر هيفغو أيضاً قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد وتواجده مع أسرته بالحجر المنزلي.

  • Peter Dutton (picture-alliance/dpa/AAP/D. Clark)

    مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا

    وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون

    في بيان صادر عن مكتبه أكد وزير الداخلية الأسترالي، بيتر داتون، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعر بآلام في الحلق وأصيب بحمى قام على إثرها بإجراء إختبار الكشف عن الفيروس. وكتب داتون عبر حسابه على تويتر أنه خرج من المستشفى وملتزم بالعزل المنزلي. إعداد: سلمى حامد


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Boris Johnson Premierminister Großbritannien

مضاعفات كورونا- تدهور حالة جونسون ودخوله العناية المركزة 06.04.2020

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الأخير نُقل إلى وحدة الرعاية المركزة في المستشفى، بعد أن تدهورت أعراض مرض كوفيد-19 الذي يعاني منه.

Britain's Prime Minister Boris Johnson PK

بعد ولي العهد.. رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مصاب بكورونا 27.03.2020

بعد الأمير تشارلز، أصيب رئيس الوزراء البريطاني بفيروس كورونا، في وقت سجلت فيه المملكة المتحدة ارتفاعاً غير مسبوق في أرقام الوفيات بسبب الفيروس ذاته. وبعد أقل من ساعتين خرج وزير الصحة البريطاني ليعلن هو الآخر عن إصابته.

رئيس الوزراء البريطاني مصاب بالكورونا 27.03.2020

البداية من بريطانيا، حيث ارتفع هناك عدد الوفيات بفايروس كورونا إلى حوالي سبعمئة وستين حالة وفاة، أي أن عدد الوفيات قفز بنسبة الثلث تقريبا مقارنة بيوم أمس. كما ارتفع عدد المصابين ليصل إلى قرابة خمسة عشر ألفا من بينهم رئيسُ الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي أعلن اليوم إصابته بالفايروس. كما أعلن وزير الصحة البريطاني "مات هانكوك" عن إصابته أيضا.

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