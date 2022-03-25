مد جسور التعايش.. لقاء مجموعة شبابية من البحرين وإسرائيل في برلين

التقى مجموعة من الشبان والشابات من البحرين وإسرائيل وألمانيا على ضفاف نهر شبريه بالعاصمة الألمانية برلين وتحديدا في قرية هولتزماركت في فعالية أسبوع تبادل الثقافي شارك فيها 24 ممثلا من البلدان الثلاثة في برلين.
وتتضمن الفعاليات الانخراط في ندوات خاصة بتعزيز العمل الجماعي، والقيام بجولة في العاصمة الألمانية، ومناقشات مع فنانين، وورش عمل، فضلا عن لقاء قصير مع الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير.
اللقاء كان بمبادرة من وزارة الخارجية الألمانية، ونظمها معهد غوته. وتهدف هذه اللقاءات إلى تشجيع الحوار والتبادل بما يتماشى مع اتفاقية أبراهام لتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية، والتي أبرمت عام 2020 بوساطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
ويشارك في الحدث وفعالياته طلاب وأطباء وصحافيون ومحاسبون وجميعهم لديهم الرغبة في إقامة جسور للحوار رغم استمرار الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.
قواسم مشتركة كثيرة
بالنسبة للطالب زيف بريبي الذي يعيش في مدينة بئر السبع بإسرائيل، فإن ظاهرة التغير المناخي تعد قضية مشتركة، مضيفا "جميعنا بشر وطلاب وجميعنا ننظر إلى قضية المناخ باعتبارها قضية لا تتعلق بجنسية أو دين بعينه. كلنا نتنفس نفس الهواء ونشرب نفس الماء."
ودارت نقاشات أخرى بين المشاركين حول وضع المرأة في بلدانهم بما في ذلك مقارنة بين فرص العمل، فيما أدت المناقشات إلى إدراك حقيقة مفادها أن هناك الكثير من أوجه التشابه فيما يتعلق الموسيقى والفن واللغة والتاريخ والثقافة. فعلى سبيل المثال، تحظى المطربة اللبنانية فيروز بشعبية كبيرة في البحرين وإسرائيل، فضلا عن وجود كلمات عامية مشتركة.
زيف بريبي طالب في جامعة بين غوريون من مدينة بئر سبع
أما بالنسبة للمحاسب البحريني ماجد الجابري من مدينة حمد غرب البلاد ويعمل في مجال تداول الأسهم والعملات الرقمية، فإن مجال الاقتصاد الرقمي خاصة قضية الوصول الرقمي للأسواق المشترك كان نقطة نقاش مشتركة. وفي ذلك، قال "رأيت أن هناك أشخاصا لديهم نفس الاهتمامات وقد نتعاون في المستقبل."
التعايش رغم الاختلافات البسيطة
وحتى في حالة اختلاف وجهات النظر، ظل التفاهم ممكنا بين المشاركين. وفي هذا السياق، قالت راموس فارينا، المشاركة في الفعالية وتمثل الوفد الألماني، "كان هناك اختلاف في الرأي حيال ماذا يعني نمط الزي غير الرسمي، لكن لا بأس أن يكون هناك اختلاف لكن حتى في ظل تباين وجهات النظر، يظل التعايش ممكنا".
يشار إلى أن قضية التعايش تعد أحد أهداف اتفاقيات أبراهام ، حيث نص البيان المشترك المبرم بين إسرائيل والبحرين والإمارات على تعزيز الحوار والسلام في المنطقة.
وعقب الاتفاقيات، أبرمت السودان والمغرب اتفاقيات مماثلة مع إسرائيل فيما جرى تبادل للزيارات بين الدول الموقعة منذ ذلك الحين. وفي ذلك، أعرب المشاركون في الفعالية الثقافية في برلين، عن تفاؤلهم في التغيير الذي يمكن أن تحدثه اتفاقيات أبراهام. وفي هذا السياق، قال الجابري "أعتقد أن (هذه الاتفاقيات) مفيدة للشرق الأوسط وخاصة البحرين".
وفيما يتعلق بزيارته الأخيرة إلى إسرائيل، قال "لا نرى في الإعلام سوى الجزء الخاص بالحرب والأزمات، لكن عندما يذهب المرء إلى هناك، يرى كيف يعيش الناس معا وكيف أن الأديان المختلفة تعيش حياة طبيعية في مكان واحد".
ويعتقد الجابري أن اتفاقيات أبراهام يمكن أن تعزز السلام في الشرق الأوسط، مضيفا هذه الاتفاقيات تعد "في صالح [الفلسطينيين] وليس ضدهم".
وتعد الصحافية والمذيعة البحرينية فاطمة الناجم من بين المؤيدين لاتفاقيات أبراهام. وفي هذا السياق، قالت "البحرين تعمل على تطبيع العلاقات مع إسرائيل وأنا أؤيدها...لدى البحرين وإسرائيل مصالح مشتركة وسوف يصب ذلك في صالح البلدين".
فاطمة الناجم صحافية ومذيعة من البحرين
لم تتطرق المناقشات حول الأسباب وراء تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين على مدى السنوات القليلة الماضية رغم إبرام اتفاقيات أبراهام.
تجنب النقاشات الخلافية
وعندما طُرحت تساؤلات حيال الانتقادات الفلسطينية لاتفاقيات أبراهام، أحجم العديد من الشبان المشاركين في الفعالية عن التعليق فيما بدى الوفد الإسرائيلي أكثر انفتاحا. وفي ذلك، قال بريبي "أتفهم هذا النقد"، مضيفا أنه يتفق على أن هناك الكثير الذي يتعين فعله، لكنه لا يزال يعتقد أن اتفاقيات أبراهام يمكن أن تكون جزءا من تضافر الجهود.
وأضاف "منطقتنا متعطشة لمثل هذه الجهود، لكن بالتوازي مع ذلك يتعين إيجاد حلول مع أقرب جيراننا "، معبرا عن أمله في أن تخلق اتفاقيات أبراهام مجالا للتأثير على السياسيين من كلا الأطراف لإيجاد "مثل هذه الحلول.. أنا متفائل".
إميلي جوردين / م ع
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اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر
إعلان التأسيس والاعتراف
في الـ 14 من أيار/ مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. وكانت أمريكا أول الداعمين لتلك الدولة والمعترفين بها ورُفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. قيام إسرائيل فتح الباب على مصراعيه لـ"صراع الشرق الأوسط".
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اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر
"أرض الميعاد"
اليهود أكبر مكون في المجتمع الإسرائيلي. ويصل عدد سكان الدولة العبرية اليوم أكثر من 8٫5 مليون نسمة. وينعت اليهود موطنهم الحالي بـ"أرض الميعاد"، إذ يعتقدون أن الرب وعد إبراهيم وعاهده على أن تكون هذه الأرض لنسله، وبأنها الأرض التي سيعود إليها اليهـود.
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اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر
"النكبة"
"عيد الاستقلال" بالنسبة للإسرائيليين هو ذكرى "النكبة" بالنسبة للفلسطينيين. فبسبب حرب 1948 فقد فلسطينيون كثر بيوتهم ومورد رزقهم. وقدر عدد الذين خرجوا من بلدهم حينذاك بـ 700.000 فلسطيني، يُنعتون اليوم باللاجئين الفلسطينيين.
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اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر
حرب الأيام الستة
تعددت الحروب بين إسرائيل وجيرانها العرب، ففي 5 حزيران/ يونيو 1967 نشبت حرب جديدة بين الدولة العبرية وبين كل من مصر وسوريا والأردن، لتكون الثالثة في سلسلة الصراع العربي الإسرائيلي. لكنها سرعان ما انتهت بنصر إسرائيلي واستيلائها على قطاع غزة والضفة الغربية وسيناء وهضبة الجولان.
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اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر
لاجئون في دول الجوار وفي الضفة والقطاع
يُقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين اليوم بحوالي 5 مليون لاجئ فلسطيني. وحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، فإن اللاجئين الفلسطينيين يوجدون بـ 58 مخيم في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وتُطلق كلمة "لاجئ" على الخارجين من فلسطين بعد نكبة 1948، في حين يقال "نازحون" لمن غادروا فلسطين بعد "نكسة" 1967.
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اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر
ظروف مزرية
يعيش اللاجئون الفلسطينيون أوضاعاً اجتماعية واقتصادية قاسية في المخيمات. فقد كشفت أونروا في تقاريرها عن الأوضاع المزرية لهؤلاء، والتي تمتاز عموماً بالفقر وبالكثافة السكانية وبظروف الحياة المكبلة. علاوة عن بنية تحتية غير ملائمة كالشوارع والصرف الصحي. ويشار إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في هذه المخيمات لا "يملكون" الأرض التي بني عليها مسكنهم، في حين يمكنهم "الانتفاع" بالأرض للغايات السكنية.
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اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر
لماذا أنوروا؟
الأونروا هي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى. وتعمل على المساعدة والحماية وكسب التأييد لهم، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم. وتخصص الوكالة مدارس وعيادات صحية ومراكز توزيع داخل المخيمات وخارجها. تم تأسيس الوكالة بموجب القرار رقم 302 (رابعا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
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اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر
حرب رابعة
في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1973 قام الجيشان المصري والسوري بهجوم مفاجئ على القوات الإسرائيلية المرابطة في سيناء وهضبة الجولان. حقق الجيش المصري هدفه من الحرب بعبور قناة السويس وتدمير خط بارليف واتخاذ أوضاع دفاعية. انتهت الحرب رسمياً مع نهاية 24 أكتوبر مع خلال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين العربي الإسرائيلي.
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اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر
مصر تفتح الباب
في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1977 فاجئ الرئيس المصري أنور السادات العالم بزيارته إلى إسرائيل، لتنطلق مفاوضات سلام شاقة برعاية أمريكية وتتوج في سبتمبر/ أيلول 1978 بتوقيع اتفاقات كامب ديفيد، التي تبعها توقيع معاهدة السلام في 26 آذار/ مارس من عام 1979. أنهت المعاهدة حالة الحرب وانسحبت إسرائيل من شبه جزيرة سيناء. لم يحظ السلام بالتأييد في العالم العربي، إذ اعتبرها العرب آنذاك "خيانة" للفلسطينيين.
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اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر
اتفاق أوسلو
بعد شهور من المفاوضات السرية الموازية لعملية السلام التي انطلقت في مدريد عام 1991 تم في 13 من سبتمبر/ أيلول 1993 في حديقة البيت الأبيض توقيع اتفاق أوسلو الذي كان إعلاناً عن المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقال. حصل كل من ياسر عرفات وإسحاق رابين وشيمون بيريز على نوبل للسلام. لكن المعاهدة قوبلت برفض فصائل فلسطينية لها. انعقدت جولات كثيرة لاستكمال السلام الذي تعثر باندلاع الانتفاضة الثانية.
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اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر
معاهدة وادي عربة
في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1994 وبرعاية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وقع رئيس الأردن وإسرائيل معاهدة سلام بينهما. أنهت معاهدة وادي عربة رسمياً عقوداً من حالة الحرب، بيد أنها لم تكتسب شرعية شعبية في الأردن حتى اليوم، ففي نظر الشريحة الأكبر من الأردنيين، الذين يشكل الفلسطينيون أكثر من نصفهم، لا تزال إسرائيل "عدواً". وبموجب المعاهدة احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس.
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اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر
حق العودة
حق العودة حلم يراود معظم اللاجئين الفلسطينيين. ولجأ الفلسطينيون وخصوصاً بعد اتفاق أوسلو إلى تشكيل لجان ومؤسسات بهدف الحفاظ على قضية اللاجئين والدفاع عن حق العودة.
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اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر
الإمارات والدولة العبرية تعلنان التطبيع الكامل
توصلت الإمارات وإسرائيل إلى "اتفاق سلام تاريخي"، حسب الرئيس ترامب الذي قال إنهما ستباشران قريبا لقاءات لعقد اتفاقيات عدة. وتعد الإمارات أول بلد خليجي يعلن عن تطبيع كامل مع إسرائيل. محمد بن زايد أعلن في تغريدة أنه تم في اتصال مع ترامب ونتانياهو "الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. بيد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رد بأن مخطّط الضمّ "تأجّل" لكنّه "لم يُلغ".
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اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر
البحرين تنضم للإمارات
شهرا بعد الإعلان الإماراتي-الإسرائيلي، انضمت البحرين إلى الدولتين، ووقع بنيامين نتنياهو اتفاقي سلام مع وزيري خارجية الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والبحريني عبد اللطيف الزياني. يُعتقد أن البحرين لن تكون الأخيرة، وأن هناك دولا عربية قد تنضم، في مؤشر جديد على قرب نهاية رسمية للصراع العربي-الإسرائيلي ليتحول إلى صراع فلسطيني-إسرائيلي، بيدَ أن هناك دولا في المنطقة لن تغير موقفها كإيران.