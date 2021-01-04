مدينة نيويورك وعدة شركات تنهي تعاملاتها التجارية مع ترامب

أعلن رئيس بلدية مدينة نيويورك بيل دي بلازيو اليوم الأربعاء (13 يناير/كانون الثاني 2021) أنّ المدينة ستنهي عقودا تربطها بمجموعة ترامب في أعقاب أحداث العنف التي وقعت الأسبوع الماضي في مبنى الكونغرس (الكابيتول).

وكتب دي بلازيو، المنتمي للحزب الديموقراطي، على تويتر أنّ "مدينة نيويورك لا تتعامل تجاريا مع المتمردين". وأضاف "نحن نتخذ خطوات لإنهاء الاتفاقيات مع مجموعة ترامب لتشغيل حلبات التزلج ولعبة الأحصنة الدوارة في سنترال بارك وملعب فيري بوينت للغولف". وأوضح دي بلازيو أن لدى المجموعة عقودا تبلع أكثر من 17 مليون دولار مع مدينة نيويورك.

وأبلغ دي بلازيو محطة "ام اس ان بي سي" أنه واثق بأن المدينة ستفوز بأي طعن قانوني. وقال "إذا كانت شركة أو قيادة شركة ما متورطة في نشاط إجرامي فلدينا الحق في إنهاء العقد". وتابع أنّ "التحريض على تمرد ضد حكومة الولايات المتحدة يعد نشاطا إجراميا".

مشاهدة الفيديو 03:09 شارك يوم أسود في تاريخ مبنى الكونغرس الأمريكي إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3nef1 عنف وفوضى غير مسبوقين في تاريخ الكونغرس الأمريكي

يأتي هذا الإعلان فيما يتحرك عدد متزايد من الشركات والنواب والمجموعات للنأي بأنفسهم من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بعد الهجوم الدامي.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الثلاثاء أن دويتشه بنك، المقرض الرئيسي لترامب منذ عقدين، سيوقف علاقته مع الملياردير الجمهوري.

كما أغلق موقع "شوبيفاي" صفحات التجارة الإلكترونية التي تبيع سلع المجموعة وقالت منصة الدفع سترايب إنها لن تنفذ بعد الآن أي تعاملات مع حملة ترامب. وسحبت جمعية لاعبي الغولف المحترفين الأميركية بطولتها لعام 2022 من نادي ترامب الوطني للغولف في ملعب بيدمينستر في نيوجيرسي.

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب)