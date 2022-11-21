مدينة محتلة - خيرسون تحت السيطرة الروسية



تم حظر الدخول إلى خيرسون، وعانت المدينة من نقص في الأدوية والطعام والمال. فر آلاف الناس، ولم يُعرف سوى القليل عن حال من بقوا في المدينة. لم يكن استقبال بث التلفزيون الأوكراني ممكنا، واستبدل بقنوات حكومية روسية.





كما فُرضت قيود صارمة على حرية التجول. وبعد أكثر من ثمانية أشهر، انسحب الجيش الروسي من خيرسون في 11 نوفمبر 2022. تحررت المدينة، لكن ذكريات فضائع الاحتلال لا تزال باقية.

يصف هذا الفيلم الأيام الأولى للغزو الروسي من خلال روايات شهود عيان ويسلط الضوء على الانطباعات المفزعة للحياة اليومية تحت الاحتلال.

مواعيد البث

DW عربية

الأحد 11 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 03:15 UTC

الأحد 11 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 11:15 UTC

الأحد 11 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 16:15 UTC

الإثنين 12 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 01:15 UTC

الإثنين 12 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 05:15 UTC

الإثنين 12 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 09:15 UTC

الإثنين 12 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 22:15 UTC

الثلاثاء 13 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 15:15 UTC

الخميس 15 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 07:15 UTC

الخميس 15 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 13:15 UTC

الجمعة 16 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 18:03 UTC





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