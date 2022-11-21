 مدينة محتلة - خيرسون تحت السيطرة الروسية | تقارير جديدة | DW | 22.11.2022

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تقارير جديدة

مدينة محتلة - خيرسون تحت السيطرة الروسية

كانت خيرسون أول مدينة كبيرة في أوكرانيا احتلها الجيش الروسي. ومنذ بداية مارس 2022 تعرض سكان المدينة الساحلية في جنوب البلاد لإرهاب المحتلين وتعسفهم.

Russland kündigt Truppenabzug aus Cherson an

Ukraine | Krieg | Militärfahrzeuge in Cherson


تم حظر الدخول إلى خيرسون، وعانت المدينة من نقص في الأدوية والطعام والمال. فر آلاف الناس، ولم يُعرف سوى القليل عن حال من بقوا في المدينة. لم يكن استقبال بث التلفزيون الأوكراني ممكنا، واستبدل بقنوات حكومية روسية.
 

Ukraine Krieg | Cherson


كما فُرضت قيود صارمة على حرية التجول. وبعد أكثر من ثمانية أشهر، انسحب الجيش الروسي من خيرسون في 11 نوفمبر 2022. تحررت المدينة، لكن ذكريات فضائع الاحتلال لا تزال باقية. 

يصف هذا الفيلم الأيام الأولى للغزو الروسي من خلال روايات شهود عيان ويسلط الضوء على الانطباعات المفزعة للحياة اليومية تحت الاحتلال.

مواعيد البث
DW  عربية

الأحد 11 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 03:15 UTC
الأحد 11 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 11:15 UTC
الأحد 11 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 16:15 UTC
الإثنين 12 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 01:15 UTC
الإثنين 12 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 05:15 UTC
الإثنين 12 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 09:15 UTC
الإثنين 12 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 22:15 UTC
الثلاثاء 13 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 15:15 UTC
الخميس 15 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 07:15 UTC
الخميس 15 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 13:15 UTC
الجمعة 16 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 18:03 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

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