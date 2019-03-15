 مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية تبكي ضحاياها المسلمين | أخبار | DW | 16.03.2019

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أخبار

مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية تبكي ضحاياها المسلمين

غداة الهجوم الإرهابي على مسجدين، ساد الهدوء المشوب بالحزن مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية، التي وقع فيها الاعتداءين المروعين، لكنّ المدينة الهادئة لن تنسى لحظات الرعب بسهولة، وقد لا تنسى الراحلين.

Neuseeland Trauer nach Terroranschlag (picture-alliance/dpa/Kyodo)

في مفترق طرق، ضُرِبَ حوله طوق أمني، على بعد أمتار قليلة من مسجد "النور"، أحد المسجدين اللذين شهدا الهجوم الدموي على يد الإرهابي المسلح برينتون تارانت، وقف حشد من الناس في لحظات صمت، في حين تقدم آخرون ليضعوا الزهور أو بطاقات التعازي، على أحد النصب التذكارية المؤقتة التي أقيمت في أنحاء المدينة. السماء ملبدة بالغيوم، والهواء مفعم برائحة الزهور، وتنحني فتاتان على بعضهما بعضا وتحاولان إضاءة شمعتين. وبطول شارع "دين أفينيو"، الملاصق لإحدى الحدائق، يمكن فقط رؤية قبة المسجد بلونها النحاسي من خلف الطوق الأمني.

مختارات

يقول أنطواي الذي يعيش هنا منذ عشرين عاما : "لم يكن المرء يلحظ أن هناك مسجدا (في المنطقة) "، فيما قال متخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات، في العقد السابع من العمر، وطلب عدم ذكر اسمه، إنه تعود رؤية المصلين وهم يتوافدون على المسجد. ووصف المسن الجالية المسلمة في كرايستشيرش بأنها "هادئة ومسالمة للغاية". وأضاف: "اعتقد أن رئيسة الوزراء (جاسيندا أردرن) قالتها بوضوح: هذا (الهجوم) لا يمثل كرايستشيرش.. هذه ليست نيوزيلندا."

قتل الإرهابي الاسترالي تارانت، الذي يبلغ من العمر 28 عاما، واحد وأربعين من الجالية المسلمة في مسجد "النور"، ثم انطلق ليقتل سبعة آخرين في مسجد "المركز الإسلامي في لينوود" على مسافة حوالي خمسة كيلومترات. ولفظ الضحية التاسع والأربعين أنفاسه في المستشفى في وقت لاحق عقب الهجوم.

بات مدخل المستشفى نصباً تذكارياً مؤقتاً، حيث يتوافد كثيرون ليضعوا الزهور هناك. وكتب على لافتة ملونة أعدتها مجموعة من الأطفال: "للذكرى الجميلة لجميع المسلمين الطيبين الذين انتزعت منهم حياتهم الرائعة... سنسير دوما معكم جنباً إلى جنب".

Neuseeland | Anschlag von Christchurch | Gedenken (Reuters/J. Silva)

أطفال المدينة يوزعون أكاليل الزهر

 ويقول إم دي ليدون بيسواس وهو يسير اليوم بجوار الملاعب الخاوية والتي كانت يوما ما تعج بالناس في أيام السبت، إنه كان عادة يؤدي صلاة الجمعة في مسجد "النور" ولكنه تأخر بعض الوقت عن صلاة يوم أمس عندما وقع الهجوم. وقد سمع دوي طلقات الرصاص عندما وصل بسيارته. وأضاف بيسواس: "لم أصدق ما كان يجري داخل المسجد... كنت اعتقد أن نيوزيلندا دولة رائعة... كنت اعتقد أنها دولة آمنة".

وأوضح أنه شاهد العديد من الجثث على الأرض، وأصدقاء له وقد أصيبوا جراء إطلاق النار. وأكد بيسواس، القادم من بنغلاديش ويعيش في نيوزيلندا منذ سبع سنوات، إنه لم يلحظ أبدا وجودا لرهاب الإسلام (إسلاموفوبيا) منذ حضر إلى هنا، مضيفا: "قبل أمس، كنا نجد في نيوزيلندا جنة". وأوضح أن الذعر تملكه ليلة أمس من أن يقتحم عليه أحد بيته ليقتله، بعد ما لقي أصدقاؤه الطيبون حتفهم أمس، وبينهم واحد يعول أسرة في بنغلاديش. وقضى بيسواس الساعات الأولى من صباح اليوم السبت منتظرا أن تسمح السلطات بخروج جثث الضحايا، ليتم حملها إلى المسجد لتأدية صلاة الجنازة عليها لتوارى الثرى.

Neuseeland | Anschlag von Christchurch | Gedenken (picture-alliance/AA/P. Adones)

في زوايا المدينة تنتشر أكاليل الزهور

على مقربة من هذا المكان، تحول جدار من الطوب بطول "الحديقة النباتية" إلى أحد أكبر النصب التذكارية في جزيرة "ساوث ايلاند" التي تعد كرايستشيرش أكبر مدنها. وقال غريغ، وهو بريطاني يبلغ من العمر 27 عاما، ويعيش في كرايستشيرش منذ عام ونصف العام، إنه حضر إلى النصب التذكاري تكريما للضحايا وللإعراب عن حزنه. والحال هنا مثل العديد من النصب التذكارية في أنحاء كرايستشيرش، لا يسمع المرء إلا همسا، ولكن في الخلفية ضوضاء تحدثها مولدات طاقة صغيرة تحملها أطقم التصوير التليفزيوني التي تغطي تطورات الأوضاع عقب أحداث الجمعة. ويقول غريغ عن الهجومين: " إن مثل هذا الشيء لا يحدث في نيوزيلندا الهادئة... قطعا لا يحدث في كرايستشيرش."

 ويتوقع غريغ أن تشهد نيوزيلندا تغيرات في أعقاب ما جرى في الجمعة الدامية وقال إنه يتوقع أن تقدم رئيسة الوزراء على تغيير قوانين حيازة السلاح في البلاد. ويقول: "تقع مثل هذه الأمور في الولايات المتحدة... ولم يحدث تغيير... آمل أن تفعل الحكومة هنا شيئا".

م.م/ ع.ج.م (د ب أ)

  • Schüsse in Moschee in Neuseeland (picture-alliance/dpa/M. Hunter)

    بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا

    اعتداء على مسجدين

    حدث مروع شهدته مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية على إثر إطلاق نار على مصلين في مسجدين كانوا يؤدون صلاة الجمعة. الهجمات خلفت صدمة حول العالم ولاقت إدانة واسعة.

  • Neuseeland Schießerei in Moschee in Christchurch (Reuters/TVNZ)

    بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا

    الضحايا

    أعلنت الشرطة النيوزيلندية ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار إلى 49 قتيلا إضافة إلى عشرات الجرحى. وكشفت إدارة صحية في نيوزيلندا أن من بين المصابين أطفال يخضعون للعلاج في مستشفى كرايستشيرش.

  • Neuseeland Schießerei in Moschee in Christchurch (picture-alliance/AP Photo/M. Baker)

    بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا

    منفذو الهجوم

    ذكر رئيس وزراء استراليا سكوت موريسون، أن أحد المشتبه بتورطهم في إطلاق النار على مسجدين في نيوزيلندا هو مواطن مولود في أستراليا، ومحتجز الآن لدى الشرطة. وقال موريسون للصحفيين في سيدني "اؤكد أن الشخص محتجز الآن ، وتم ابلاغي بأنه مواطن مولود في استراليا". ذكرت الشرطة في وقت لاحق أنها تحتجز ثلاثة أشخاص.

  • Neuseeland Angriff auf Moscheen in Christchurch | Jacinda Ardern, Premierministerin (Reuters/TVNZ)

    بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا

    حكومة نيوزيلاندا

    أدانت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا اردرن الهجمات على المسجدين وقالت إن بلادها "ترفض وتدين" بشكل تام متطرفي العنف الذين نفذوا إطلاق النار. وأكدت اردرن أن نيوزيلندا بلد "للتنوع والرأفة والحب، ووطن لمن يشاركونا قيمنا...هذه القيمة التي أؤكد لكم أنها لن تتزعزع، ولا يمكن لها أن تتزعزع".

  • Ägypten Ahmed Mohammed al-Tayyeb (picture-alliance/AP Photo/N. El-Mofty)

    بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا

    غضب في العالمين العربي والإسلامي

    أدانت بلدان عربية وإسلامية الهجوم. من جهته ندد شيخ الأزهر بالاعتداءين وحذر من انتشار "الاسلاموفوبيا". فيما قال زعماء سياسيون ودينيون إن مواطنين من دولهم كانوا في المسجدين وقت وقوع إطلاق النار.

  • Angela Merkel - Nikol Pashinyan joint press conference in Berlin (picture-alliance/AA/A. Hosbas)

    بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا

    "هجوم على الديمقراطية"

    أعربت المستشارة أنغيلا ميركل عن تعازيها لضحايا الهجوم الإرهابي. وقالت: "الأمر يدور هنا حول هجوم غادر على مصلين ودور عبادتهم... إنه هجوم موجه ضد المسلمين. إنه بالتالي هجوم على الديمقراطية النيوزيلندية وعلى المجتمع المنفتح المتسامح... نقاسم هذه القيم مع نيوزيلندا، وبالتالي نتشارك أيضا الصدمة والإدانة لهذا الفعل المفزع".

  • Paris nach Anschlag auf Charlie Hebdo - Sicherheitsmaßnahmen Moschee (Reuters/Y. Boudlal)

    بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا

    إدانة دولية وتشديد إجراءات الأمن

    لاقت الهجمات على المسجدين إدانات عالمية واسعة، إذ أعربت دول عديدة حتى الآن عن إدانتها الشديدة للأحداث المروعة. كما قامت دول مثل فرنسا بتشديد إجراءات الأمن قرب دور العبادة اليوم الجمعة.

  • Still aus sozialen Medien - Neuseeland Christchurch - Polizist reagiert während des Attentats in Neuseeland (Reuters)

    بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا

    مقاطع فيديو للهجوم

    قام المشتبه به بالتصوير الحي للعملية الإرهابية داخل أحد المسجدين، خلال، وبعد الهجوم، مع بيان له مفعم بالكراهية. مقطع الفيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من تحميله. ما شكل تحديا أمام كل من فيسبوك" و"يوتيوب" ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، التي تعمل جاهدة على إزالة الفيديو بمحتواه العدائي.

    الكاتب: إيمان ملوك


مختارات

بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا

هجومان على مسجدين في نيوزيلندا خلال أداء المصلين صلاة الجمعة. الهجومان لاقى إدانة دولية واسعة، فيما شددت دول أخرى إجراءاتها الأمنية، خصوصاً قرب دور العبادة. أهم تفاصيل الهجومين في صور. (15.03.2019)  

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أعلنت الشرطة النيوزيلندية ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار على مسجدين في مدينة كرايستشيرش إلى 49 قتيلا إضافة إلى عشرات الجرحى. فيما أعربت المستشارة أنغيلا ميركل ووزير خارجيتها عن صدمتهما وتضامنهما مع نيوزيلاندا.

Neuseeland Angriff auf Moscheen in Christchurch

أربعون قتيلا جراء إطلاق النار على مسجدين في نيوزيلندا 15.03.2019

صرحت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا اردرن بأن أربعين شخصا قد لقوا حتفهم اليوم الجمعة في إطلاق النار على مسجدين بمدينة كرايستشيرش، مشيرة بالقول: "من الواضح ان هذا العمل لا يمكن وصفه سوى بأنه هجوم إرهابي".

Polizeiwache Auckland Moscheen nach den Angriffen von Christchurch, Neuseeland

تنديد دولي واسع بمقتل عشرات المسلمين بهجوم إرهابي في نيوزيلندا 15.03.2019

حتى اليمين الشعبوي ندد بالهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا. وأعرب كبار الزعماء السياسيين والدينيين في العالم عن إدانتهم للهجوم الذي أودى بحياة عشرات المصلين "الأبرياء".

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