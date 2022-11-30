مدينة كاملة من كعك الزنجبيل

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في فترة التحضير لعيد الميلاد، بُنيت في مدينة بيرغن النرويجية مدينة مميزة تدعى مدينة الزنجبيل، وذلك لأن كل بيوتها وقصورها وقلاعها مصنوعة من كعك الزنجبيل.
فرضت الشرطة النرويجية غرامة على رئيسة الحكومة في البلاد لانتهاك القيود المفروضة على عدد الحضور في حفل عيد ميلادها الستين. زولبيرغ اعتذرت وقالت إن عليها "توخي الحذر بشكل أفضل".
مشروع ثقافي طموح أطلقه طبيب أسنان لاجئ في النرويج. الطبيب القادم من سوريا استطاع وبمساعدة اصدقاء، أن يطلق مجلة باللغتين العربية والنرويجية لتكون جسرا ثقافيا يربط بين اللاجئين والسكان المحليين في هذا البلد الإسكندنافي.
قارنت وكالة البيئة الأوروبية بين أكثر من 300 مدينة من حيث جودة الهواء. المراكز الأولى كانت من نصيب مدينتين في السويد وفنلندا. أول مدينة ألمانية جاءت في المركز الـ 29 أما برلين فاحتلت المركز الـ 219.
تؤثر الموسيقى على جميع مستويات الدماغ البشري، لأنها تلامس عواطفنا بشكل مباشر. فللموسيقى تأثير على الأجنة وتصل إلى أعمق نقطة فينا وتساعدنا على تعزيز طاقاتنا. الموسيقى يمكن أن تساعدنا على تحقيق حياة أكثر صحة وسعادة.
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