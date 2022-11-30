مدينة كاملة من كعك الزنجبيل

تقرير: مدينة سويدية تتمتع بأنقى هواء في أوروبا وبرلين في المركز الـ 219

قارنت وكالة البيئة الأوروبية بين أكثر من 300 مدينة من حيث جودة الهواء. المراكز الأولى كانت من نصيب مدينتين في السويد وفنلندا. أول مدينة ألمانية جاءت في المركز الـ 29 أما برلين فاحتلت المركز الـ 219.