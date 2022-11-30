 مدينة كاملة من كعك الزنجبيل | يوروماكس | DW | 04.12.2022

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يوروماكس

مدينة كاملة من كعك الزنجبيل

في فترة التحضير لعيد الميلاد، بُنيت في مدينة بيرغن النرويجية مدينة مميزة تدعى مدينة الزنجبيل، وذلك لأن كل بيوتها وقصورها وقلاعها مصنوعة من كعك الزنجبيل.

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