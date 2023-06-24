 مدينة "فنتيميليا" الإيطالية تفتتح أول مركز طوارئ لمساعدة المهاجرين على الحدود مع فرنسا | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 24.06.2023

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ثقافة ومجتمع

مدينة "فنتيميليا" الإيطالية تفتتح أول مركز طوارئ لمساعدة المهاجرين على الحدود مع فرنسا

افتتحت بلدية "فينتيميليا" الواقعة في منطقة ليغوريا الإيطالية على الحدود مع فرنسا، يوم الخميس الماضي، أول مركز طوارئ لمساعدة المهاجرين الأكثر ضعفا، لاسيما النساء والأطفال.

مركز ايواء في فينتيميليا الايطالية لحماية الأطفال والنساء

مركز ايواء في فينتيميليا الايطالية لحماية الأطفال والنساء

افتتح محافظ مدينة "أمبيريا"، فاليريو ماسيمو روميو، وعمدة "فينتيميليا"، فلافيو دي مورو، في 8 حزيران/ يونيو الجاري، أول  مركز طوارئ  للمساعدة في "فينتيميليا". ويقع المركز في منطقة ليغوريا الواقعة على الحدود مع فرنسا، بالقرب من  مركز لجمعية كاريتاس الإنسانية.

اتفاق تجريبي لمدة ستة شهور

ويأتي افتتاح هذا المركز الذي يهدف إلى تقديم المساعدة للمهاجرين  الأكثر ضعفا، وأغلبهم من السيدات والأطفال، تنفيذا لاتفاق تجربي مدته ستة أشهر، حيث وقع "ماسيمو روميو" و"دي مورو"، بهذه المناسبة مذكرة تفاهم تحدد مسؤوليات كل من البلدية والمحافظة في إدارة الطوارئ الإنسانية.

وقال عمدة "فينتيميليا" دي مورو، إن "أولويتنا هي ضمان تحسين المعيشة لسكان فنتيميليا"، قبل أن يضيف "سوف نحاول تنفيذ إجراءات ملموسة وفقا لاختصاصات البلدية الإيطالية، وليس من دور أو مسؤولية رئيس البلدية أو المجلس تنظيم  مرافق الإيواء  في المدينة، فافتتاح المراكز هو من المسؤوليات التي تختص بها الدولة، وتنفذها المؤسسات".

وأردف دي مورو "نحن لا نخجل من مساعدتنا، وينبغي تقديم الحد الأدنى من أنشطة إيواء المهاجرين الذين يصلون إلى مدينتنا، وتمت الموافقة على مشروع مركز الطوارئ للمساعدة، والذي مع ذلك يظل مرفقاً تجريبيا لمدة ستة أشهر، لأنه أمر جديد على المستوى الوطني". وشدد العمدة، على أن البلدية لن تتحمل أية تكلفة، لأن  الجمعيات التطوعية  ستدير المشروع.

الحل الوحيد الممكن في المنطقة

وأكد محافظ أمبريا، فاليريو ماسيمو روميو، دعمه لرئيس البلدية، قائلا إن "فينتيميليا مدينة معقدة للغاية على الحدود مع فرنسا، واليوم وقعنا مع العمدة على الحل الوحيد الممكن في هذا السياق فيما يتعلق بتدفقات الهجرة، التي تختلف عن السياقات الأخرى في الأراضي الإيطالية".

وأوضح المحافظ أن "المهاجرين على أراضينا الوطنية يقدمون طلبات لجوء، لكن هنا في فينتيميليا لا يوجد طالبو لجوء، وإنما فقط أشخاص يعبرون الحدود إلى فرنسا، والأشخاص الذين لا يقدمون طلبات لجوء هم من الناحية الفنية موجودون بشكل غير قانوني في البلد".

 

مهاجر نيوز 2023 

  • Italien Symbolbild Rettung von Flüchtlinge (Getty Images/AFP/A. Paduano)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ارتفاع كبير في عدد الغرقى

    أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدد الضحايا على مسار الهجرة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ارتفع بأكثر من الضعف في عام 2018 ، إذ بلغ معدل الوفاة واحدا من بين كل 14 مهاجرا عبروا هذا الطريق وسط البحر المتوسط. وكان المعدل واحدا من بين كل 38 عام 2017 .

  • Migration aus Afrika in der Nähe der Stadt Gohneima, Lybien (picture-alliance/dpa/AP/Küstenwache Lybien)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ستة غرقى كل يوم

    حسب إحصائيات الأمم المتحدة بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا عام 2018 نحو 117 ألف شخص، وتوفي في البحر المتوسط 2275 على الأقل، مقارنة بـ 172 ألف مهاجر عبروا إلى أوروبا عام 2017 ووفاة 3139 شخصا. وحسب المفوضية، فإن البحر المتوسط شهد موت ستة أشخاص يوميا في المتوسط العام الماضي.

  • Mittelmeer Rettungsaktion von Sea-Watch (picture-alliance/dpa/Sea-Watch.org)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    منع سفينة "سي ووتش 3" من الرسو

    في آواخر عام 2018 أنقذت سفينة "سي ووتش 3"، التي تملكها منظمة إغاثة ألمانية وترفع علم هولندا، مهاجرين كانوا يستغيثون في البحر قبالة السواحل الليبية، لكن تم منعها من الرسو في إيطاليا أو مالطا.

  • Geflüchtete auf dem mit der niederländischen Flagge geführten Rettungsschiff Sea Watch 3 (Getty Images/AFP/F. Scoppa)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    البحث عن ملاذ آمن

    بقيت "سي ووتش 3" مع المهاجرين على متنها تمخر عباب البحر بحثا عن ملاذ آمن، وتزامن ذلك مع استمرار الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال هؤلاء المهاجرين، حيث رفضت إيطاليا استقبالهم مطالبة هولندا وألمانيا بذلك، لأن السفينة ترفع علم الأولى، بينما تتخذ المنظمة المالكة لها من برلين مقرا لها.

  • Spanien - Ankunft von Fluechtlingen in Andalusien (picture alliance/CITYPRESS 24/f. Passolas)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    توتر بين فرنسا وإيطاليا

    في ظل الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من الغرق في المتوسط، تصاعد التوتر بين فرنسا وإيطاليا، إذ تتهم روما باريس بأنها سبب الفوضى الحالية في ليبيا، وترى إيطاليا أن هذا الوضع غير المستقر يدفع المهاجرين إلى الهرب من ليبيا للوصول إلى الشواطئ الإيطالية عبر البحر المتوسط، وهو ما يشجع على تهريب البشر.

  • Fregatte Augsburg läuft zur Operation Sophia aus NEU (picture-alliance/dpa/M. Assanimoghaddam)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ألمانيا لن تستمر في مهمة "صوفيا"

    مع تصاعد التوتر والخلاف الأوروبي حول ملف الهجرة واللاجئين، أعلنت ألمانيا أنها لن ترسل أي بديل للفرقاطة التي تنتهي مشاركتها في مهمة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط "صوفيا" في أوائل شباط/ فبراير المقبل.

  • EU Militäroperation Sophia im Mittelmeer Boote der italienischen Marine (picture-alliance/dpa/G. Lami)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    مصير مجهول!

    مهمة "صوفيا" لإنقاذ اللاجئين من الغرق باتت مهددة بالانتهاء، لأن الأمر متعلق بموقف دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، إذ يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد. وعلاوة على ذلك تطالب إيطاليا بتغيير قواعد وشروط المهمة. في هذا السياق صرح وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سلفيني أن سفن المهاجرين التي كان يتم إنقاذها ترسو في الموانئ الإيطالية وبالتالي "إما يجب تغيير القواعد، أو إنهاء المهمة".

  • Lösung für Schiffe deutscher Seenotretter (picture-alliance/dpa/Sea-Watch/F. Weiss)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    بارقة أمل

    لكن رغم كل هذا الخلاف والتوتر، هناك بارقة أمل في تحسن الوضع خلال العام الجاري وتجاوز الدول الأوروبية لخلافاتها حول ملف الهجرة واللاجئين. فقد أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي أن اتفاق تقاسم مهاجرين مع ستّ دول أوروبية أخرى (فرنسا وألمانيا والبرتغال ومالطا ورومانيا ولوكسمبورغ) سيتيح إنزال وإنقاذ المهاجرين العالقين على متن سفينة"سي ووتش 3". إعداد: عارف جابو

    الكاتب: عارف جابو


 

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