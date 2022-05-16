 مدينة سيفيرودونيتسك الأوكرانية تحت قصف روسي شديد | DW الأخبار | DW | 30.05.2022

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DW الأخبار

مدينة سيفيرودونيتسك الأوكرانية تحت قصف روسي شديد

من الواضح أن روسيا تسعى للسيطرة على شرق أوكرانيا بأكمله. هجمات كبيرة هناك، وزيلينسكي يظهر في خاركيف المحررة ليشكر القوات الأوكرانية هناك. مدينة سيفيرودونيتسك تبدو أحدث هدف لروسيا.

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