مدينة سيفيرودونيتسك الأوكرانية تحت قصف روسي شديد

زيلينسكي يبدي استعدادا أوكرانيا لتبادل الأسرى مع روسيا

أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداد بلاده لتبادل الأسرى مع روسيا. وأشار إلى أن عدة آلاف من الأشخاص محتجزون بعد استيلاء روسيا على مدينة ماريوبول الساحلية في جنوب شرق أوكرانيا ونتيجة للمعركة في منطقة دونباس.