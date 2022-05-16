مدينة سيفيرودونيتسك الأوكرانية تحت قصف روسي شديد

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من الواضح أن روسيا تسعى للسيطرة على شرق أوكرانيا بأكمله. هجمات كبيرة هناك، وزيلينسكي يظهر في خاركيف المحررة ليشكر القوات الأوكرانية هناك. مدينة سيفيرودونيتسك تبدو أحدث هدف لروسيا.
زار الرئيس الأوكراني لأول مرة الخطوط الأمامية للمعارك الطاحنة في إقليم خاركيف وتفقد البنية التحتية المدمرة للمدينة، فيما تتقدم القوات الروسية نحو المدن الرئيسية في سيفيرودونتسك وجارتها ليسيتشانسك في دونباس.
بعد نحو ثلاثة أشهر من بدء هجومها، واصلت روسيا قصف شرق أوكرانيا عشية إلقاء الرئيس الأوكراني زيلينسكي خطابا أمام النخب العالمية المجتمعة في دافوس. وقد يستخدم المناسبة للتأكيد على رغبة بلاده في الانضمام للاتحاد الأوروبي.
تحاول القوات الروسية تحقيق مزيد من التقدم في شرق أوكرانيا، والهدف هذه المرة مدينة سيفيرودونيتسك بعد سيطرتها على بلدة ليمان الاستراتيجية، بينما يضغط الغرب على بوتين للتفاوض وإطلاق سراح مقاتلين أوكرانيين.
أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداد بلاده لتبادل الأسرى مع روسيا. وأشار إلى أن عدة آلاف من الأشخاص محتجزون بعد استيلاء روسيا على مدينة ماريوبول الساحلية في جنوب شرق أوكرانيا ونتيجة للمعركة في منطقة دونباس.
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