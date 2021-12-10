مدينة بنغالور الهندية رائدة حركة المرور الخضراء؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
الهدف جعل حركة المرور خضراء في بنغالور حتى عام 2030. لكن الطريق إلى ذلك مليئة بالعقبات، كما تظهر نظرة سريعة على حركة المرور في الحاضرة الهندية التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة.
مع تزايد عدد الوفيات والإصابات بالنسخة المتحورة من فيروس كورونا في الهند، بدأت المساعدات الدولية في الوصول إلى البلد الذي يقترب نظامه الصحي من الانهيار، فيما ترفض الحكومة فرض إغلاق تام خوفاً من انهيار اقتصادي.
قُتل شخصان على الأقل وجُرح نحو ستين شرطيا في أعمال شغب ومواجهات بين الشرطة وآلاف الأشخاص في مدينة بنغالور بجنوب الهند، بسبب منشور على فيسبوك اعتبره المتظاهرون "مهينا" للنبي محمد، حسبما أعلنت السلطات الأربعاء.
وسط سباق محموم لتطوير لقاح ضد مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد، شركة موديرنا الأمريكية تعلن تقدما مهما في هذا الاتجاه، معلنة مرحلة دخول التجارب النهائية. يأتي ذلك في وقت يواصل الفيروس الفتاك انتشاره القياسي.
تحذير واسع في بريطانيا من موجة كورونا أكثر خطورة خلال فصل الشتاء بسبب انتشار الانفلونزا الموسمية، بينما عادت دول عديدة لفرض قيود صارمة بعد انتشار الوباء مجددا.
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول