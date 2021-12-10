 مدينة بنغالور الهندية رائدة حركة المرور الخضراء؟ | عالم السرعة | DW | 16.12.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم السرعة

مدينة بنغالور الهندية رائدة حركة المرور الخضراء؟

الهدف جعل حركة المرور خضراء في بنغالور حتى عام 2030. لكن الطريق إلى ذلك مليئة بالعقبات، كما تظهر نظرة سريعة على حركة المرور في الحاضرة الهندية التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة.

مشاهدة الفيديو 05:48

المزيد من المركز الإعلامي

EVG Messerschmitt

دراجة نارية بثلاث عجلات ومحرك كهربائي 10.12.2021

DW Rev Sendungslogo arabisch

عالم السرعة - الحافلة البرمائية ومواضيع أخرى 10.12.2021

CH Seres

سيريس 3 - سيارة كهربائية من الصين 10.12.2021

عالم السرعة - سيارات نيو رهان الصين الجديد

عالم السرعة - سيارات نيو رهان الصين الجديد 02.12.2021

المزيد عالم السرعة

DW Rev Sendungslogo arabisch

عالم السرعة - سكوتر كهربائية ومواضيع أخرى 16.12.2021

الهند: سكوتر كهربائية تغزو الشوارع

الهند: سكوتر كهربائية تغزو الشوارع 16.12.2021

التخييم في مقطورات سفر ايرستريم

التخييم في مقطورات سفر ايرستريم 16.12.2021

DR Amphibus

سائق الأسبوع ـ الحافلة العائمة 10.12.2021

اقرأ أيضا

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ *** May 2, 2021*** Family members of a Covid-19 coronavirus victim embrace during the cremation of their loved one at a cremation ground in New Delhi on May 2, 2021. (Photo by TAUSEEF MUSTAFA / AFP) (Photo by TAUSEEF MUSTAFA/AFP via Getty Images)

كورونا يفتك بالهند والنظام الصحي على شفا الانهيار 03.05.2021

مع تزايد عدد الوفيات والإصابات بالنسخة المتحورة من فيروس كورونا في الهند، بدأت المساعدات الدولية في الوصول إلى البلد الذي يقترب نظامه الصحي من الانهيار، فيما ترفض الحكومة فرض إغلاق تام خوفاً من انهيار اقتصادي.

August 12, 2020*** Policemen stand next burnt police vehicles along a street in Bangalore on August 12, 2020, after violence broke out overnight in Devara Jevana Halli area following a derogatory Facebook post about the Prophet Mohammed that sparked riots. - Two people died after a derogatory Facebook post about the Prophet Mohammed sparked riots in India's IT hub Bangalore that saw clashes between police and thousands of protesters, authorities said on August 12. At least 60 officers were injured the previous evening as a furious crowd attacked a police station, set vehicles on fire and burnt down the house of a local lawmaker whose nephew was allegedly responsible for the social media post. (Photo by Manjunath Kiran / AFP)

الهند.. قتلى في أعمال شغب بسبب منشور "مهين" للنبي محمد 12.08.2020

قُتل شخصان على الأقل وجُرح نحو ستين شرطيا في أعمال شغب ومواجهات بين الشرطة وآلاف الأشخاص في مدينة بنغالور بجنوب الهند، بسبب منشور على فيسبوك اعتبره المتظاهرون "مهينا" للنبي محمد، حسبما أعلنت السلطات الأربعاء.

Symbolbild Coronavirus Impfstoff für die Welt - Bildmontage unter Verwendung einer Grafik des CDC released unter public domain | Verwendung weltweit

كورونا.. لقاح موديرنا الأمريكية يدخل مرحلة التجارب النهائية 15.07.2020

وسط سباق محموم لتطوير لقاح ضد مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد، شركة موديرنا الأمريكية تعلن تقدما مهما في هذا الاتجاه، معلنة مرحلة دخول التجارب النهائية. يأتي ذلك في وقت يواصل الفيروس الفتاك انتشاره القياسي.

Medical staff in security gear at Patna Medical College and Hospital in Patna. THEMA: Corona threaten Medical staff in Bihar, India Keywords: corona, unlock, Patna, Hospital, Health worker, India Who has taken that picture?:Manish Kumar When was the picture taken ?:12.07.2020 Where was the picture taken ?:Patna

كورونا.. توقع موجة خطيرة في بريطانيا ودول عدة تشدّد قيودها مجددا 14.07.2020

تحذير واسع في بريطانيا من موجة كورونا أكثر خطورة خلال فصل الشتاء بسبب انتشار الانفلونزا الموسمية، بينما عادت دول عديدة لفرض قيود صارمة بعد انتشار الوباء مجددا.