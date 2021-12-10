عالم السرعة

مدينة بنغالور الهندية رائدة حركة المرور الخضراء؟

الهدف جعل حركة المرور خضراء في بنغالور حتى عام 2030. لكن الطريق إلى ذلك مليئة بالعقبات، كما تظهر نظرة سريعة على حركة المرور في الحاضرة الهندية التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة.