مدينة بلا اختناقات مرورية بفضل البيانات الضخمة

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في المدن الذكية يُنتظر أن تتواصل المركبات وإشارات المرور مباشرة مع بعضها البعض لمنع الاختناقات المرورية. ويتم حاليا اختبار أنظمة النقل هذه في أمستردام.
تستهدف هجمات إلكترونية مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية. ويقوم الهجوم، مجهول المصدر، بتشفير البيانات على أنظمة تكنولوجيا المعلومات التابعة للمجموعة، ما أدى لوقف طبع صحف المجموعة. فما الهدف من ذلك الهجوم؟
لأول مرة يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات تتعلق بأشخاص روس وصينيين حاولوا شنّ هجوم إلكتروني على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ونفذوا عدة هجمات إلكترونية باستخدام برمجيات خبيثة، حسبما أعلن وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل.
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