 مدينة بلا اختناقات مرورية بفضل البيانات الضخمة | كليك | DW | 06.12.2021

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كليك

مدينة بلا اختناقات مرورية بفضل البيانات الضخمة

في المدن الذكية يُنتظر أن تتواصل المركبات وإشارات المرور مباشرة مع بعضها البعض لمنع الاختناقات المرورية. ويتم حاليا اختبار أنظمة النقل هذه في أمستردام.

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