 مدينة باخموت على وشك السقوط بيد الروس | DW الأخبار | DW | 03.03.2023

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DW الأخبار

مدينة باخموت على وشك السقوط بيد الروس

بعد أكثر من سبعة أشهر من الصمود أمام الاجتياح الروسي، مدينة باخموت في شرق أوكرانيا شبه محاصرة بالكامل من قبل القوات الروسية وقوات فاغنر.

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