مدينة باخموت على وشك السقوط بيد الروس

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بعد أكثر من سبعة أشهر من الصمود أمام الاجتياح الروسي، مدينة باخموت في شرق أوكرانيا شبه محاصرة بالكامل من قبل القوات الروسية وقوات فاغنر.
قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي إن الوضع أصبح أكثر تعقيدا بالنسبة للمدافعين الأوكرانيين عن مدينة باخموت المحاصرة. وتواصل القوات الروسية هجومها في شرق أوكرانيا وتحاول محاصرة باخموت التي شهدت جانبا من أكثر المعارك ضراوة.
عام على حرب أوكرانيا ولا تبدو في الأفق نية حقيقية للدخول في مفاوضات سلام بين الروس والأوكرانيين، هناك من يرى أن على كييف تقديم تنازلات ومن يرى عكس ذلك. ومن يراهن على دول محايدة لا "تكره روسيا ولا أوكرانيا" لحل الأزمة !
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن جيش بلاده سيدافع عن باخموت "ولكن ليس بأي ثمن". زيلينسكي أعلن عن حزمة عقوبات جديدة على قطاع المال الروسي، فيما وجهت روسيا اتهامات لمئات المسؤولين الأوكرانيين بخرق قوانين الحرب.
قبل عام، دفعت صدمةُ الغزو الروسي لأوكرانيا بألمانيا لتغيير ثوابت عقيدة سياستها الخارجية والدفاعية المعتمدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فما الذي تغير منذ ذلك الحين، وهل تمكنت برلين فعلا من تنفيذ أجندتها بهذا الشأن؟
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