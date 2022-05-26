مدينة ألمانية تقرر فرض حجر منزلي على القطط.. فما السبب؟

اتخذت مدينة فالدورف الألمانية الواقعة في منطقة راين نيكار، قراراً غير مسبوق بشأن القطط. القرار يجبر مالكي القطط على فرض حجر منزلي على قططهم ومنعها من مغادرة المنزل من الفترة ما بين أبريل/ نيسان إلى أغسطس /آب و للسنوات الثلاث المقبلة والسبب في ذلك يصب في صالح نوع من الطيور، وفق ما كشفت عنه مجلة BUNTE الألمانية.
اتخذ مكتب المقاطعة القرار حماية للطيور المهددة بالإنقراض، "القبرة المتوجة" والتي تبني أعشاشها على الأرض ما يجعلها فريسة سهلة للقطط. وفقاً للمقاطعة، فإن بقاء هذا النوع من الطيور يعتمد على "بقاء كل طائر صغير على قيد الحياة".
القرار قوبل بعدد كبير من الإنتقادات. ومن بين المنتقدين، ضابطة حماية الحيوان بالولاية، يوليا ستوبنبورد: "من الصعب للغاية حبس القطط لفترة أطول. هذا يعني ضغوطًا ومعاناة كبيرة عند تقييد الحرية بشكل". من جانبها أعلنت جمعية حماية الحيوان في فالدورف أنها تريد الدفاع عن نفسها بشكل قانوني ضد القرار العام، وفق ما أوردته صحيفة "راين نيكار تسايتونغ" الألمانية.
قد يواجه مالكو القطط الذين لا يخالفون القرار ويعثر على حيوانهم الأليف يتجول في الخارج، بغرامة مالية قدرها 500 يورو. ويمكن أن تصل الغرامة إلى 50 ألف يورو في حالة إصابة أو قتل القط لأحد الطيور النادرة.
من يرغب في إخراج حيوانه في نزهة قصيرة، يمكنه التقدم للحصول على تصريح خاص. شرط استخدام نظام تتبع المواقع GPS لإثبات أن الحيوان ليس في المنطقة المعنية، وأن يضع المالك حزاماً للقط ويأخذه في نزهة على الأقدام.
يعتبر عدد من المنتقدين للقرار أن هذه الشروط صعبة التنفيذ. كما أوضحت جمعية حماية الحيوان أن القرار غير منطقي على الإطلاق. من وجهة نظر وزارة الزراعة في شتوتغارت، لن يكون التطبيق القانوني للقرار وتقييد حرية القطط عملياً.
إ.م/و.ب
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قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي
القط الغاضب
تلك القطة من أريزونا وهي إحدى القطط المشهورة عالميا على شبكات التواصل الاجتماعي ، وتعتبر الآن الممثل الأكثر نجاحا لنوعها من القطط. لها تعبيرات و جه غاضبة و هذا أكثر ما يميزها، رغم أن ذلك لم ينتج عن مزاج سيء و لكن عن مرض وراثي أوقف استمرار نموها، لكن مالكها لم ينزعج على الإطلاق من وجهها الغاضب بل استخدمه لتصبح هي نجمة عبر الكوميديا و الأفلام و المشاركات التي صنعها لها.
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قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي
القط سيمون
القط سيمون ليس قطا حقيقيا من ذوات الاربع و انما هو صنيعة قلم الرسام البريطاني سايمون توفيلد. مقاطع الفيديو المتحركة التي صنعها الفنان له، والتي تحكي قصصا خرافية و جميلة عن قط المنزل "سايمون" . أصبح هذا القط شهير في أنحاء العالم عبر موقع يوتيوب. وقد زار قناة الفيديو الخاصة به حوالي 840 مليون مشاهد حول العالم.
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قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي
القطة شوبيت
هذه القطة تعيش لدى أحد أهم مصممي الأزياء ، الألماني كارل لاغرفيلد، والذي استخدمها كموديل، و بطبيعة الحال كرس مجموعته من الأزياء لملهمته " شوبيت" . شوبيت لديها صفحتها الخاصة على تويتر و انستجرام، و لديها موظف خاص يقوم على أمورها، و اثنين من الخادمات و طباخ وحارس شخصي، الأمر الذي يحسدها عليه الكثير من البشر.
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قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي
مارو
مارو قطة اسكتلندية تعيش في اليابان وأصبحت من المشاهير في جميع أنحاء العالم بفضل موقع يوتيوب. صاحبها ينشر بانتظام مقاطع فيديو لقطته اللطيفة على موقع "mugumogu"، على الرغم من عدم كشفه عن هويته. وفي الوقت نفسه، نشر كتابين عن حياة القطة النجم حتى الآن.
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قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي
ليل بوب
القط قصير الساقين ذو الجسم الهزيل، والعيون المتضخمة واللسان المتدلي: هذا هو ليل بوب. ولد مع مختلف الطفرات الوراثية ويعاني من التقزم وهشاشة العظام. على الصفحة الرئيسية له، القط الصغير يروي قصة حياته: تم التخلي عنه في شوارع بلومينغتون في ولاية انديانا الأمريكية. اليوم صار ليل بوب أحد نجوم التواصل الاجتماعي ولديه قناة يوتيوب وحساب تويتر.
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قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي
قط الشارع
بوب هو نجم الفيلم والشخصية الرئيسية في الدراما البريطانية "قط الشارع الذي يدعى بوب"، وهو فيلم يقوم على الكتاب الذي يحمل نفس الاسم الذي بيع منه ما يقرب من خمسة ملايين نسخة حتى الآن. حاز بوب على إعجاب 540 ألف على فيسبوك، في شعبية تفوق الكثير من نجوم السينما الآخرين. قبل أن يصبح بوب ذا شهرة عالمية، قيل إنه كان يحب أن يركب الحافلة في طرق لندن على أكتاف صاحبه – ولكن تلك الأوقات مضت منذ وقت طويل-
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قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي
القط نالا
تم العثور على تالا، القط السيامي في مأوى للحيوانات. أخذته المالكة الجديدة وكان مريضا فرعته وحرصت على صحته. وقالت إنها نشرت تقارير مرحلية على حسابها في إنستجرام، والتي وصلت بسرعة إلى أكثر من مليون من متابعيه. في هذه الأثناء، ظهر نالا في العديد من مقاطع الفيديو على يوتيوب والإعلانات الخاصة بحماية الحيوانات.