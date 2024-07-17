مدينة ألمانية تغير اسمها مؤقتا احتفاء بالمغنية تايلور سويفت

بحضور آلاف المعجبين تقيم المغنية الأمريكية تايلور سويفت أول حفل موسيقي لها في ألمانيا. وقامت مدينة غيلزينكيرشن، التي ستقام فيها ثلاثة عروض فنية، بتغيير اسمها مؤقتا إلى "سويفتكيرشن"، وذلك تكريما لملكة البوب الأمريكية.

تهيمن الملابس والأحذية البراقة، الأربعاء (17 يوليو/تموز 2024)، على مدينة غيلزينكيرشن الألمانية، حيث يحضر عشرات الآلاف من المعجبين أول حفل موسيقي في ألمانيا للمغنية الأمريكية تايلور سويفت في إطار جولتها "إيراز تور".

وتتوقع المدينة أيضا قدوم الآلاف من المعجبين بدون تذكرة. وسيكون هناك العديد من عوامل الجذب لهم في وسط المدينة، مثل حفلة "تايلور تاون" في الهواء الطلق مع كاريوكي وكشك للوشم.

وستحيي نجمة البوب ثلاث حفلات متتالية في غيلزينكيرشن، تليها عروض في هامبورغ وميونخ.

بحضور آلاف المعجبين تقيم المغنية الأمريكية تايلور سويفت أول حفل موسيقي لها في ألمانيا. صورة من: Christoph Reichwein/dpa/picture alliance

وتعاقدت غيلزينكيرشن مع مجموعات لاستقبال معجبي سويفت لدى وصولهم إلى محطة القطار الرئيسية.

ويعزز اتحاد النقل الإقليمي من خدماته، حيث سيتم تسيير 12 قطارا إضافيا في الثلاثة أيام التي تشهد الحفلات، وسيغادر 40 قطارا المحطة الرئيسية بعد كل عرض.

ونظرا لأن التذاكر في الولايات المتحدة وكندا أعلى تكلفة منها في أوروبا ، سافر بعض معجبي سويفت عبر المحيط الأطلسي. ويتم تبادل المعلومات عن السفر إلى ألمانيا عبر مجموعات على موقع فيسبوك ومنتديات أخرى.

ومن المتوقع أن تستضيف غيلزينكيرشن نحو 200 ألف من المعجبين لحضور الثلاث حفلات اليوم الأربعاء وغدا وبعد غد. يشار إلى أن تعداد سكان غيلزينكيرشن يبلغ 260 ألف نسمة فقط.

وتجمع عدة مئات من معجبي سويفت في منطقة الانتظار للحصول على مقاعد أمام المسرح مباشرة بعد أن تم فتحه في الساعة 0700 صباحا (0500 بتوقيت غرينتش) اليوم الأربعاء.

قامت مدينة غيلزينكيرشن بتغيير اسمها بشكل مؤقت ليصبح "سويفتكيرشن"، وذلك تكريما لملكة البوب تايلور سويفت. صورة من: Bernd Thissen/dpa/picture alliance

وقامت مدينة غيلزينكيرشن، التي كانت يوما ما مرادفا لصناعة الفحم والصلب في البلاد، بتغيير اسمها بشكل مؤقت ليصبح "سويفتكيرشن"، وذلك تكريما لملكة البوب تايلور سويفت.

وقامت المدينة منذ مطلع شهر تموز/يوليو الجاري، بوضع ما يصل إلى 30 لافتة صفراء لاسم المدينة الجديد، الذي صار "سويفتكيرشن"، كوسيلة للترحيب بعشرات الآلاف من عشاق المغنية الشهيرة المنتظر وصولهم. إلا أن هناك عددا من اللافتات التي تعرضت للتخريب أو الاختفاء منذ ذلك الحين.

ف.ي/ع.ج.م (د ب أ)