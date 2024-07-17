مدينة ألمانية تغير اسمها مؤقتا احتفاءً بالمغنية تايلور سويفت

بحضور آلاف المعجبين استهلت المغنية الأمريكية تايلور سويفت حفلاتها الفنية في ألمانيا من مدينة غيلسنكيرشن، التي قامت بتغيير اسمها مؤقتا إلى "سويفتكيرشن"، وذلك تكريما لملكة البوب الأمريكية.

رحبت النجمة الأمريكية تايلور سويفت، بمعجبيها في جيلسنكيرشن في ألمانيا مساء اليوم الأربعاء (17 يوليو/تموز 2024)، وصاحت المغنية (34 عاما) أمام ابتهاج 60 ألف معجب في ملعب " فيلتينز أرينا" بمدينة "غيلسنكيرشن، "مرحبا بكم في (إيراز تور!) مساء الخير".

وقالت بالألمانية: "سررت بلقائكم".

وتمثل حفلة سويفت في المدينة الواقعة بمنطقة رور بداية سلسلة من الحفلات في ألمانيا. وقالت بالإنجليزية: "لن يمر وقت طويل قبل أن أعود مجددا."

وتهيمن الملابس والأحذية البراقة على مدينة غيلزينكيرشن الألمانية، حيث يحضر عشرات الآلاف من المعجبين حفلات المغنية الأمريكية تايلور سويفت في إطار جولتها "إيراز تور".

وتتوقع المدينة أيضا قدوم الآلاف من المعجبين بدون تذكرة. وسيكون هناك العديد من عوامل الجذب لهم في وسط المدينة، مثل حفلة "تايلور تاون" في الهواء الطلق مع كاريوكي وكشك للوشم.

وستحيي نجمة البوب ثلاث حفلات متتالية في غيلزينكيرشن، تليها عروض في هامبورغ وميونخ.

بحضور آلاف المعجبين تقيم المغنية الأمريكية تايلور سويفت أول حفل موسيقي لها في ألمانيا. صورة من: Christoph Reichwein/dpa/picture alliance

وتعاقدت غيلزينكيرشن مع مجموعات لاستقبال معجبي سويفت لدى وصولهم إلى محطة القطار الرئيسية.

ويعزز اتحاد النقل الإقليمي من خدماته، حيث سيتم تسيير 12 قطارا إضافيا في الثلاثة أيام التي تشهد الحفلات، وسيغادر 40 قطارا المحطة الرئيسية بعد كل عرض.

ونظرا لأن التذاكر في الولايات المتحدة وكندا أعلى تكلفة منها في أوروبا ، سافر بعض معجبي سويفت عبر المحيط الأطلسي. ويتم تبادل المعلومات عن السفر إلى ألمانيا عبر مجموعات على موقع فيسبوك ومنتديات أخرى.

ومن المتوقع أن تستضيف غيلزينكيرشن نحو 200 ألف من المعجبين لحضور الثلاث حفلات اليوم الأربعاء وغدا وبعد غد. يشار إلى أن تعداد سكان غيلزينكيرشن يبلغ 260 ألف نسمة فقط.

وتجمع عدة مئات من معجبي سويفت في منطقة الانتظار للحصول على مقاعد أمام المسرح مباشرة بعد أن تم فتحه في الساعة 0700 صباحا (0500 بتوقيت غرينتش) اليوم الأربعاء.

قامت مدينة غيلزينكيرشن بتغيير اسمها بشكل مؤقت ليصبح "سويفتكيرشن"، وذلك تكريما لملكة البوب تايلور سويفت. صورة من: Bernd Thissen/dpa/picture alliance

وقامت مدينة غيلزينكيرشن، التي كانت يوما ما مرادفا لصناعة الفحم والصلب في البلاد، بتغيير اسمها بشكل مؤقت ليصبح "سويفتكيرشن"، وذلك تكريما لملكة البوب تايلور سويفت.

وقامت المدينة منذ مطلع شهر تموز/يوليو الجاري، بوضع ما يصل إلى 30 لافتة صفراء لاسم المدينة الجديد، الذي صار "سويفتكيرشن"، كوسيلة للترحيب بعشرات الآلاف من عشاق المغنية الشهيرة المنتظر وصولهم. إلا أن هناك عددا من اللافتات التي تعرضت للتخريب أو الاختفاء منذ ذلك الحين.

وكانت آخر مرة قامت فيها سويفت بجولة فنية في ألمانيا منذ تسع سنوات. وانطلقت جولتها العالمية الحالية في آذار/ مارس 2023 وأحدثت ضجة عالمية، حيث كانت التذاكر تنفد في دقائق.

ف.ي/ع.ج.م (د ب أ)