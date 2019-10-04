مدينة ألمانية تدافع عن إطلاقها النار على حمار وحشي هارب!

دافعت سلطات مدينة روستوك الألمانية عن قيامها بإطلاق رصاص قاتل على حمار وحشي هارب من السيرك، حيث بررت المدينة قرارها بـ "عدم تحمل السيرك مسؤوليته تجاه الحمار الوحشي"، بما دفع سلطات المدينة إلى ما وصفته بـ "حماية العامة بصورة عاجلة".
وقال المتحدث باسم المدينة، أولريش كونتسه، إن الحيوان وقف على بعد 60 مترا من أفراد قوات الإنقاذ، بينما لا يمكن للمدافع التي تطلق مادة مخدرة أن تؤثر على الحيوانات إلا من مسافة 40 مترا من الهدف. وأضافت أن كلا من أفراد الشرطة وهيئة الإنقاذ حاولوا إيضاح الأمر وشرح ملابسات الحادث. ولكن وفقا لإحدى المقيمات بالمنطقة، في ليبين قرب مدينة روستوك، وقف أفراد الإنقاذ بعد الحادث مباشرة على بعد عشرة أمتار فقط من الحمار الوحشي حينما أطلقوا النار عليه.
كما أكد مدرب الحيوانات بالسيرك أنه لم تكن هناك حاجة لإطلاق النار على الحيوان، الذي كان من فصيلة بومبا، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الشرطة على أن حيوانات الحمار الوحشي يتم إيقافها باستخدام مدافع التخدير فقط.
وأعلنت مديرة السيرك أدريانه أورتمان اليوم الجمعة (04 أكتوبر/تشرين الأول) أنها ستشكو موظفي الإنقاذ للمطالبة بتعويض عن الحيوان الذي قاموا بقتله، مؤكدة على أنهم تواصلوا مع أحد المحامين بهذا الخصوص، على حد وصفها.
من جانبها، أعلنت الشرطة بمدينة روستوك الألمانية أنها لم تبدأ تحقيقات جنائية على خلفية الحادث، خاصة ما يتعلق بعملية القتل لأنها مرتبطة بقتل حيوان.
وكان الحمار الوحشي قد هرب ليلة الأربعاء من سيرك "بارلاي" في مدينة تيسين وتسبب في حادثة على الطريق السريع رقم 20، ليقوم أحد التابعين لهيئة إنقاذ الحيوان بمصلحة المطافئ الألمانية بإطلاق النار على الحمار الوحشي في مدينة ليبين المجاورة.
د. ب/هـ.د (د ب أ)
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