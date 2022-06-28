مدينة ألمانية ... تتبرع بآلاف اليوروهات لسفينة إنقاذ بحري!

أعلنت مدينة بوخوم الألمانية أنها ستتكفل أمر العناية بسفينة الإنقاذ "سي آي 4" فضلاً عن أنها تريد التبرع بمبلغ 30 ألف يورو لسفينة الإنقاذ. ومن خلال مبادرة التطوع قامت مدينة بوخوم بحملة خاصة تعرف باسم "بوخوم المنقذة" بجمع أكثر من 30 ألف يورو لمنظمة الإغاثة "سي آي" حسب ما أعلنت بلدية بوخوم يوم الجمعة (15يوليو/تموز).

وأبدى رئيس بلدية بوخوم توماس إيسكيرش من الحزب الاشتراكي الديمقراطي "إعجابه" بهذه الحملة التضامنية من قبل سكان المدينة والتزامهم وأضاف "نحن مدينة تضامن وبهذه المبادرة التزمنا بتحمل مسؤولية إنسانية تجاه الأشخاص المحتاجين".

تم تنظيم الحملة من قبل فريق متطوع من مختلف مجالات المجتمع المدني وعلى رأسها منظمة "زيي بروكن بوخوم".

على مدار ثلاثة أشهر، منذ أبريل/ نيسان حتى يونيو/ حزيران، استمرت حملة جمع التبرعات. وأشاد غوردن إيسلر رئيس منظمة "سي آي" بحملة التبرع مشيراُ إلى أنها نموذجاً للمدن الأخرى "الأموال التي تم جمعها يتم وضعها في المكان المناسب وبالتبرعات التي جُمعت مؤخراً تم ملئ صندوق السفينة بكل ما تحتاجه لعمليات الإنقاذ الحالية".

تنقذ "سي آي 4" جميع المهاجرين الذين تتقطع بهم السبل في عرض البحر المتوسط. ويتم تمويل السفينة من عدة جهات من بينها منظمة الإنقاذ البحري "يونايتيد فور ريوسوس" التابع للكنيسة الإنجيلية في ألمانيا ومنظمة الإنقاذ البحري المدني "سي آي".

مهاجر نيوز 2022