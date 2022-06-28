 مدينة ألمانية ... تتبرع بآلاف اليوروهات لسفينة إنقاذ بحري! | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 19.07.2022

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ثقافة ومجتمع

مدينة ألمانية ... تتبرع بآلاف اليوروهات لسفينة إنقاذ بحري!

"بوخوم المنقذة" هو اسم حملة تبرع أطلقها سكان مدينة بوخوم لجمع تبرعات خاصة بمنظمة الإنقاذ "سي آي". هذه الحملة بدأت منذ ثلاثة أشهر ولها أهداف إنسانية.

Pressebilder Sea-Eye 4

سفينة سي آي 4 في البحر المتوسط

أعلنت مدينة بوخوم الألمانية أنها ستتكفل أمر العناية بسفينة الإنقاذ "سي آي 4" فضلاً عن أنها تريد التبرع بمبلغ 30 ألف يورو  لسفينة الإنقاذ. ومن خلال مبادرة التطوع قامت مدينة بوخوم بحملة خاصة تعرف باسم "بوخوم المنقذة" بجمع أكثر من 30 ألف يورو لمنظمة الإغاثة "سي آي" حسب ما أعلنت بلدية بوخوم يوم الجمعة (15يوليو/تموز).

وأبدى رئيس بلدية بوخوم توماس إيسكيرش من الحزب الاشتراكي الديمقراطي "إعجابه" بهذه الحملة التضامنية من قبل سكان المدينة والتزامهم وأضاف "نحن مدينة تضامن وبهذه المبادرة التزمنا بتحمل مسؤولية إنسانية تجاه الأشخاص المحتاجين".

تم تنظيم الحملة من قبل فريق متطوع من مختلف مجالات المجتمع المدني وعلى رأسها منظمة "زيي بروكن بوخوم".

على مدار ثلاثة أشهر، منذ أبريل/ نيسان حتى يونيو/ حزيران، استمرت حملة جمع التبرعات. وأشاد غوردن إيسلر رئيس منظمة "سي آي" بحملة التبرع مشيراُ إلى أنها نموذجاً للمدن الأخرى "الأموال التي تم جمعها يتم وضعها في المكان المناسب وبالتبرعات التي جُمعت مؤخراً تم ملئ صندوق السفينة بكل ما تحتاجه لعمليات الإنقاذ الحالية".

تنقذ "سي آي 4" جميع المهاجرين الذين تتقطع بهم السبل في عرض البحر المتوسط. ويتم تمويل السفينة من عدة جهات من بينها منظمة الإنقاذ البحري "يونايتيد فور ريوسوس" التابع للكنيسة الإنجيلية في ألمانيا ومنظمة الإنقاذ البحري المدني "سي آي".

مهاجر نيوز 2022

  • A member of the civil guard rescues a baby that was separated from its parents, who were migrants, in the sea off Ceuta, Spain

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    إنقاذ في عرض البحر

    هذا الطفل لم يتجاوز عمره شهرين عندما أنقذه أحد عناصر خفر السواحل الإسبانية من الغرق. في مايو / آيار عام 2021، قامت السلطات المغربية بتخفيف سيطرتها الحدودية مع مدينة سبتة. وعلى إثر ذلك، حاول الألاف دخول جيب سبتة الإسباني سباحة على طول الساحل المغربي. وتظهر هذه الصورة الجانب القاسي لأزمة الهجرة في سبتة.

  • African migrant day labourers seeking small jobs, wait under a bridge in the Libyan capital Tripoli to be hired by potential employers

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    لا أمل

    يعد البحر المتوسط واحدا من أكثر طرق الهجرة خطورة في العالم. ويجد العديد من المهاجرين الأفارقة أنفسهم عالقين في ليبيا بعد فشل محاولتهم في العبور إلى أوروبا في رحلات يحفها الموت من كل اتجاه. وفي ليبيا، يعيش المهاجرون في ظروف معيشية صعبة وغالبًا ما يضطرون إلى العمل في ظروف بائسة من أجل البقاء. وتظهر هذه الصورة مجموعة من الشباب بينهم قصر ينتظرون الحصول على فرصة عمل مؤقتة في طرابلس.

  • A Rohingya refugee carries her belongings to a temporary shelter after a fire destroyed a Rohingya refugee camp

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    الحياة في حقيبة سفر

    يشكل الأطفال قرابة 40 بالمائة من اللاجئين. في السنوات الأخيرة، اضطر قرابة 1.1 مليون شخص من أقلية الروهينغا المسلمة إلى الفرار من ميانمار إلى بنغلاديش بسبب العنف والاضطهاد على يد الجيش. ويعد مخيم الروهينغا في كوكس بازار ببنغلاديش واحدا من أكبر مخيمات اللاجئين عالميا. وحذرت منظمات من تزايد أعمال العنف والمخدرات وتهريب البشر وعمالة الأطفال وزواج القصر داخل المخيم الذي يأوي أكثر من مليون من الروهينغا.

  • An Ethiopian woman stands at a window of a temporary shelter at the Village 8 refugee transit camp

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    أحدث أزمة

    تسببت الحرب الأهلية في منطقة تيغراي الإثيوبية مؤخرا بحدوث موجة هجرة كبيرة. وعلى وقع هذا، بات أكثر من 90 بالمائة من سكان تيغراي يعتمدون على المساعدات الإنسانية. وفر قرابة 1.6 مليون شخص بينهم 720 ألف طفل إلى السودان إذ يعيشون في ظل مخيمات مؤقتة وحياة بلا آفاق.

  • A family sits on a sidewalk in Athens, surrounded by bags

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    وجهة اللاجئين.. أين؟

    يعيش على الجزر اليونانية الكثير من اللاجئين ممن فروا من ويلات الحروب في سوريا وأفغانستان، إذ يحاول كثير منهم الوصول إلى ساحل اليونان انطلاقا من تركيا. وكان يقطن الكثير منهم مخيم موريا على جزيرة ليسبوس قبل أن تلتهمه النيران. لذلك قصدت هذه العائلة أثينا، لكنها لا تعرف الآن أين ستكون الوجهة المستقبلية؟

  • Afghan refugee children are seen at Afghan Basti refugee camp on a winter day outside Islamabad, Pakistan

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    قسوة العيش بلا مستقبل

    لا توجد مدارس للأطفال اللاجئين الذين يعيشون في مخيمات اللجوء في باكستان. فهذا المخيم لا يزال موجودا منذ التدخل السوفيتي في أفغانستان عام 1979. ويعيش اللاجئون هنا في ظل ظروف معيشية صعبة إذ يفتقد المخيم للمياه النظيفة الصالحة للشرب وحتى مقومات السكن الأساسية.

  • Venezuelan refugees walk to a school where a temporary shelter has been set up

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    دعم ضروري من منظمات الإغاثة

    ترى أسر عديدة في فنزويلا أن لا مستقبل في هذا البلد ما يجعلهم يحاولون الوصول إلى كولومبيا في الجوار كي يحصلوا على مساعدات من الصليب الأحمر. وأقامت منظمات إغاثية وإنسانية غير حكومية مخيما مؤقتا في مدرسة ببلدة اراوكيتا الكولومبية الواقعة على الحدود من فنزويلا.

  • Children sit at school desks in a classroom

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    تعلم الاندماج

    يأمل العديد من اللاجئين في مستقبل أفضل لأطفالهم في ألمانيا. وفي هذا المنزل بمدينة كارلسروه الألمانية، يتم إعداد أطفال لاجئين للالتحاق بالمدراس الألمانية. وبسبب جائحة كورونا، تغيب هؤلاء الأطفال عن الحضور ما أدى إلى افتقادهم عنصرا هاما يساعدهم في الاندماج داخل هذا المجتمع الجديد. سابينه فابر/ م.ع


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