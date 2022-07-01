 مدير جديد لمكتب DW الإقليمي في بيروت | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 02.08.2022

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سياسة واقتصاد

مدير جديد لمكتب DW الإقليمي في بيروت

اعتباراً من آب / أغسطس، ينضم محمد شريتح إلى DW كمدير لمكتب بيروت. لأكثر من عقد من الزمن، قام شريتح بتغطية الأحداث الجارية في لبنان والشرق الأوسط لوسائل إعلام إقليمية ودولية.

محمد شريتح مديرا جديدا لمكتب DW في بيروت

محمد شريتح مديرا جديدا لمكتب DW في بيروت

تخصَّص شريتح في تغطية الأحداث السياسة وكتابة موضوعات حول الإرهاب والنزاعات المسلحة في المنطقة. شريتح منتج أفلام وثائقية ذو خبرة، يركز على قضايا مثل الأقليات والفساد من واقع حياة أبطال أعماله.

يقول محمد شريتح: "إنني أتطلع بشدة إلى تقديم خبرتي إلى تغطية DW لأوضاع المنطقة". "سأعمل مع زملائي على إبقاء جهور DW المتنوع على اطلاع على التطورات في منطقة تغطيتنا الصحفية من خلال القنوات العادية والرقمية أيضاً. يعد الحوار مع مستخدمينا جانباً مهماً آخر من عملنا في بيروت، كما أن التكنولوجيا الرقمية تجعلنا أقرب إلى جمهورنا ".

افتتح مكتب DW بيروت في عام 2019، وهو اليوم مركز لعشرة مراسلين يقدمون تغطية إخبارية من لبنان لجميع قنوات DW.

وقد رحبت غيردا موير، مديرة البرامج في DW بانضمام شريتح إلى المؤسسة: "أنا سعيدة للغاية لأننا تمكنا من توظيف محمد شريتح، وهو صحفي بارع وخبير للغاية، لرئاسة مكتبنا في بيروت. إنه خبير في شؤون المنطقة، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة لتغطية DW وتقاريرها".

تقدم DW للجمهور الناطق باللغة العربية والمستخدمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول الخليج باقة شاملة من المحتوى الصحفي.

بالإضافة إلى القناة التلفزيونية والتواجد الشامل عبر الإنترنت، هناك العديد من البرامج على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

تروق برامج مثل "جعفر توك" و "البشير شو" على وجه الخصوص للفئات الأصغر سنًا من الجماهير في المنطقة، وتدعو المستخدمين للمشاركة في مناقشات حول القضايا الأكثر إلحاحاً. تقدم المسائية تقريراً إخبارياً يومياً عن الأحداث الرئيسية في جميع أنحاء المنطقة.

يقدم الصحفيون العاملون في مكتب DW في بيروت مساهمة مهمة في جميع برامج DW، التليفزيونية، عبر موقعها على الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. كما أن لأكاديمية DW أيضاً مكتب في بيروت.

 

DW (دويتشه فيله)

 

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