مدير المنتخب الألماني يؤيد الانتقادات الموجهة للفريق

قالرودي فولر مدير المنتخب الألماني لكرة القدم إنه لديه تفهما كبيرا للتصريحات الحادة التي أدلى بها لاعب المنتخب السابق ماتياس زامر بشأن حالة كرة القدم الألمانية.

وبين فولر في مقابلة لصحف مجموعة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية :"أنا على تواصل مع ماتياس، وهو عادة ما يكون مباشرا للغاية في تصريحاته، وأحيانا يتعمد المبالغة. ولكنه أيضا على حق في عدة أشياء."

لكن فولر قال إن الانتقادات ليست موجهة للمنتخب فقط وإنما للرياضة الألمانية بشكل عام. وأشار إلى أداء ألمانيا في بطولة العالم لألعاب القوى التي أقيمت في آب/أغسطس الماضي، حيث لم تحرز أي ميدالية.

زامر، حاله كحال فولر، عضوا في فريق العمل الذي شكله الاتحاد الألماني لكرة القدم عقب الخروج الثاني على التوالي لألمانيا من دور المجموعات بكأس العالم، وذلك فينسخة مونديال قطر 2022 .

وقال زامر في تدوينة صوتية لصحيفة "بيلد" الألمانية قبل أيام :"كرة القدم الألمانية تعيش أكبر أزمة يمكنني أن أتذكرها. نحن أبطال العالم وأوروبا فقط في إيجاد الأعذار وفي إيجاد تبريرات لعدم النجاح."

لكن زامر أضاف أن المشكلة هي مشكلة اجتماعية أيضا، مشيرا إلى "حقيقة" أن الأطفال والشباب يتحركون بشكل أقل الآن.

وأضاف:"عندما اعتدنا الذهاب إلى التدريبات، كنا نشعر بالإجهاد بالفعل قبل أن يبدأ التدريب، لأننا كنا نتواجد على الملعب لمدة أربع ساعات قبلها. اليوم، يجلس الكثيرون أمام أجهزة /إكس بوكس/ و/بلاي ستيشن./"

ويرى هانزي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني أن المشكلات في الرياضة التنافسية بألمانيا تعود أيضا إلى آلية الدعم.

وقال فليك لصحف مجموعة "دويتشلاند" :"إذا استمعت إلى الرياضيين، ستجد أن الأمر يتعلق بما نروج له وما لا نروج له."

وأضاف :"في وقتي كان هناك إما ناد موسيقي أو ناد رياضي، لم يكن هناك شيء آخر. نحن بحاجة إلى المزيد من الترويج للرياضة في ألمانيا، وليس لكرة القدم فقط."

ع.أ.ج/ ح ز (د ب ا)