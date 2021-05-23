 مدير الصليب الأحمر يطالب من غزة بحل يمنع تكرار ″أعمال العنف″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.06.2021

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أخبار

مدير الصليب الأحمر يطالب من غزة بحل يمنع تكرار "أعمال العنف"

حث المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر إسرائيل والفلسطينيين على التوصل لاتفاق سياسي يحول دون تكرار العنف، متحدثا في زيارة لغزة أنه "أمر يفطر القلب حقا أن يدفع نساء وأطفال مدنيون ثمن التصعيد".

روبرت مارديني مدير عام اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال زيارته لقطاع غزة (02.06.2021)

روبرت مارديني مدير عام اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال زيارته لقطاع غزة

حث المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، روبرت مارديني، إسرائيل والفصائل الفلسطينية اليوم الأربعاء (الثاني من يونيو/حزيران 2021) على التوصل إلى حل سياسي للحيلولة دون تكرار العنف الذي وقع الشهر الماضي عبر حدود قطاع غزة.

وخلال أول زيارة له إلى غزة منذ أربعة أعوام، تفقد مارديني المناطق التي دمرها القصف الإسرائيلي خلال القتال الذي استمر 11 يوما، ومنها طريق شهد مقتل 42 شخصا.

وقال لرويترز "إنه أمر يفطر القلب حقا أن أرى وأسمع عمن دفعوا ثمن هذا التصعيد، نساء وأطفال ومدنيون كانوا يعيشون بأمان في منازلهم وووجدوا أنفسهم محاصرين وسط هذا الدمار الذي نراه خلفنا".

مختارات

رحبت السلطة الفلسطينية وحماس بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي في جرائم ربما ارتكبت خلال الصراع الأخير بين إسرائيل والفلسطينيين، فيما نددت إسرائيل والولايات المتحدة بالقرار.

في اجتماع استثنائي، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقول إن هجمات إسرائيل في قطاع غزة قد تشكل "جرائم حرب"، إذا ثبت أنها غير متناسبة، كما وصفت صواريخ حماس "انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني".

التقى رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، مع مسؤولين من حركة حماس في غزة لأجل التوافق على تثبيت إطلاق النار وإعمار القطاع، لكن الحركة ترفض ربط ملف تبادل الأسرى بالإعمار، وهو ما تطالب به إٍسرائيل.

وأضاف "آمل أن تكون هذه آخر مرة آتي فيها لأرى النتائج والتداعيات الإنسانية لدائرة جديدة من العنف والتصعيد".

وقال مسؤولون طبيون في غزة إن الضربات الجوية الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 253 فلسطينيا. وقتلت الصواريخ والقذائف التي أطلقتها فصائل فلسطينية 13 شخصا في إسرائيل.

وقال مارديني "ما نحتاجه فعلا هو قيادة سياسية من كافة الأطراف لتجنب وقوع الناس على خط النار مجددا بسبب جولة جديدة من التصعيد". وأضاف "قيادة سياسية تجد حلا مستداما، أكثر استدامة مما شهدناه على مدى العقد الماضي وأكثر".

وردا على سؤال عما إذا كان سيناقش احتمالات اتفاق جديد لتبادل السجناء أثناء وجوده في المنطقة، قال مارديني إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستعدة لمساعدة الأطراف. وأضاف "عرضنا خدماتنا مرارا كوسيط محايد، لذا سنجدد هذا العرض مرة أخرى".

وتحدث مارديني مع بعض الناجين أثناء وقوفه بجوار حطام منازل عائلة الكولك التي فقدت 22 من أفرادها في القصف الإسرائيلي.

وقال وسيم الكولك (31 عاما) "سيدي استشهد، أبويا استشهد، حفيده استشهد، أقل ما يقال إنها مجزرة. سلسلة استشهدت". ودعا إلى محاكمة دولية لإسرائيل.

ع.ا/ع.ج.م ( رويترز)

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    التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن

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    روجر واترز فنان الروك البريطاني، غالبًا ما اتُهم بمعاداة السامية بسبب دعمه الصريح لحركة المقاطعة لإسرائيل، وصف إسرائيل بأنها "دولة فصل عنصري". الفنانة الإسرائيلية غالد غادوت نشرت على تويتر رمزًا تعبيريًا لقلب مكسور مصحوبًا برسالة تفيد بأنها كانت تصلي من أجل "إنهاء هذا العداء الذي لا يمكن تصوره". عارضة الأزياء بيلا حديد، (والدها من أصل أصول فلسطيني) نشرت صوراً لها في تظاهرة #FreePalestine بنيويورك.

  • مارك ألبريشتون لاعب ليستر سيتي يرفع كأس الرابطة، وعن يمينه يقف حمزة تشودري وويسلي فوفانا.

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    ثنائي ليستر يرفعان علم فلسطين

    بعد فوز ليستر سيتي لأول مرة في تاريخه بكأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم (السبت 15 مايو/ أيار 2021) إثر التغلب على تشيلسي 2-1، رفع البريطاني ذو الأصل البنغالي حمزة توشدري وزميله الفرنسي ويسلي فوفانا ذو الأصول المالية (يسار الصورة) علم فلسطين. وكان تشودري قد توشح بالعلم الفلسطيني أثناء أخذه ميدالية الفوز أمام نحو 20 ألف متفرج حضروا المباراة.

  • علم الدولي الإنجليزي البرمييرليغ

    التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن

    هل يعاقب على رفع العلم؟

    وقد جرى الحديث بعدها في وسائل الإعلام عن عزم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على معاقبة اللاعبين على تلك الفعلة، لكن شبكة "ذا أثلتك" نفت ذلك، ذاكرة أنه لا توجد لائحة تنص على معاقبة مَنْ يحملون أعلام الدول في ملاعب كرة القدم، بحسب ما نقلت مواقع عديدة.

  • بوغبا وديالو يطوفان بعلم فلسطين بعد مباراة فولهام (18/5/2021)

    التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن

    بوغبا وديالو يطوفان بالعلم

    بعد انتهاء مباراة فريقهما مانشستر يونايتد بالتعادل 1-1 مع فولهام في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي (الثلاثاء 18 مايو/ أيار) رفع ثنائي هجوم مانشستر يونايتد بول بوغبا وأماد ديالو تراوري علم فلسطين وطافا به أرضية ملعب "أولد ترافورد" معقل مان يونايتد.

  • الجزائري رياض محرز نجم ليستر سيتي الإنجليزي (أرشيف)

    التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن

    رياض محرز يتفاعل هو الآخر

    وكان النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي قد أعرب عن تضامنه مع الفلسطينيين عبر موقع "توتير"، حيث نشر صورة لعلم فلسطين وأمامه يدا تشير بعلامة النصر. ووضع محرز رمز (إيموشن) لكفين يدعوان وبجوارهما علم فلسطين مع وسمين (هشاتاغ) باللغة الإنجليزية عن فلسطين وعما يجري في حي الشيخ جراح بالقدس.

  • المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي (أول يونيو/ حزيران 2019)

    التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن

    انتقادات لصلاح في تأخره

    وتعرض النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول لانتقادات من متابعيه بسبب تأخره في إظهار الدعم للفلسطينيين، لينشر صلاح بعدها صورة له أمام مسجد قبة الصخرة ويدعو في تغريدة (12/5/2021) "قادة دول العالم" ومنهم قائد بريطانيا "إلى بذل ما في وسعهم للتأكد من توقف قتل الأبرياء على الفور. لقد طفح الكيل، وكفى يعني كفى"، حسبما كتب صلاح.

  • سبق للاعبي ديبورتيفو بالستينو إثارة الجدل عندما أرتدوا قمصانا في يناير/ كانون الثاني 2014، حيث وضعوا بدلا من رقم واحد خريطة لفلسطين.

    التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن

    من جديد .. ديبورتيفو بالستينو

    أما لاعبو نادي دبرتيفو بالستينو بدولة تشيلي، والذي أسسه مهاجرون فلسطينيون، فقد شوهدوا في أرضية الملعب (السبت 8 مايو/ أيار) وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية كشكل من أشكال التضامن مع الفلسطينيين. وقد سبق للاعبي بالستينو إثارة الجدل عندما أرتدوا قمصانا في يناير/ كانون الثاني 2014 وضعوا عليها خريطة لفلسطين بدلا من الرقم "واحد"، كما يظهر في الصورة .

  • إران زاهافي قائد منتخب إسرائيل ولاعب أيندهوفن الهولندي (13/5/2021)

    التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن

    شجار في أيندهوفن!

    وعلى الجانب الآخر كان هناك من نجوم الكرة من أعلن تأييده لإسرائيل، مثلما فعل قائد منتخب إسرائيل إران زاهافي لاعب أيندهوفن الهولندي. فقد قام زاهافي بنشر عدد من القصص على موقع انستغرام يؤكد فيها دعمه للجيش الإسرائيلي، وهو ما تسبب في مشاجرة مع لاعبين آخرين بالفريق، بحسب موقع "ف ن" (فرينكيشه ناخريشتن) الألماني.

  • نجم الملاكمة البريطاني تايسون فيوري

    التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن

    تايسون فيوري يتراجع عن قصته؟

    أما نجم الملاكمة البريطاني تايسون فيوري فقد تسبب في إثارة للجدل. فقد نشر على صفحته بموقع انستغرام قصة كتب فيها "صلوا من أجل إسرائيل"، ليثير سخط مستخدمي موقع التواصل المؤيدين للفلسطينيين. فعاد فيوري سريعا وأوضح في مقطع فيديو أن شخصا آخر هو من نشر القصة، وقال فيوري إنه "لا يتورط في النزاعات السياسية"، بحسب شبكة "ميدل إيست آي". إعداد: صلاح شرارة/م.س

    الكاتب: صلاح شرارة


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