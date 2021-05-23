مدير الصليب الأحمر يطالب من غزة بحل يمنع تكرار "أعمال العنف"

حث المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، روبرت مارديني، إسرائيل والفصائل الفلسطينية اليوم الأربعاء (الثاني من يونيو/حزيران 2021) على التوصل إلى حل سياسي للحيلولة دون تكرار العنف الذي وقع الشهر الماضي عبر حدود قطاع غزة.

وخلال أول زيارة له إلى غزة منذ أربعة أعوام، تفقد مارديني المناطق التي دمرها القصف الإسرائيلي خلال القتال الذي استمر 11 يوما، ومنها طريق شهد مقتل 42 شخصا.

وقال لرويترز "إنه أمر يفطر القلب حقا أن أرى وأسمع عمن دفعوا ثمن هذا التصعيد، نساء وأطفال ومدنيون كانوا يعيشون بأمان في منازلهم وووجدوا أنفسهم محاصرين وسط هذا الدمار الذي نراه خلفنا".

وأضاف "آمل أن تكون هذه آخر مرة آتي فيها لأرى النتائج والتداعيات الإنسانية لدائرة جديدة من العنف والتصعيد".

وقال مسؤولون طبيون في غزة إن الضربات الجوية الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 253 فلسطينيا. وقتلت الصواريخ والقذائف التي أطلقتها فصائل فلسطينية 13 شخصا في إسرائيل.

وقال مارديني "ما نحتاجه فعلا هو قيادة سياسية من كافة الأطراف لتجنب وقوع الناس على خط النار مجددا بسبب جولة جديدة من التصعيد". وأضاف "قيادة سياسية تجد حلا مستداما، أكثر استدامة مما شهدناه على مدى العقد الماضي وأكثر".

وردا على سؤال عما إذا كان سيناقش احتمالات اتفاق جديد لتبادل السجناء أثناء وجوده في المنطقة، قال مارديني إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستعدة لمساعدة الأطراف. وأضاف "عرضنا خدماتنا مرارا كوسيط محايد، لذا سنجدد هذا العرض مرة أخرى".

وتحدث مارديني مع بعض الناجين أثناء وقوفه بجوار حطام منازل عائلة الكولك التي فقدت 22 من أفرادها في القصف الإسرائيلي.

وقال وسيم الكولك (31 عاما) "سيدي استشهد، أبويا استشهد، حفيده استشهد، أقل ما يقال إنها مجزرة. سلسلة استشهدت". ودعا إلى محاكمة دولية لإسرائيل.

ع.ا/ع.ج.م ( رويترز)