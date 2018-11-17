مديرة "سي آي إيه" تدلي بإفادة أمام مجلس الشيوخ بشأن خاشقجي

قال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز" للأنباء إن جينا هاسبل، مديرة وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة "سي آي إيه"، ستدلي بإفادة حول ما تعرفه الوكالة عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أمام زعماء مجلس الشيوخ الأمريكي، خلال جلسة مغلقة اليوم الثلاثاء (4 ديسمبر/ كانون الأول 2018).

وكان بعض المشرعين قد عبروا عن غضبهم لعدم مشاركة هاسبل في الإفادة التي أدلى بها مسؤولون في إدارة ترامب الأسبوع الماضي أمام مجلس الشيوخ بشأن مقتل خاشقجي. وخلال تلك الإفادة قال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو ووزير الدفاع جيم ماتيس إنه لا توجد أدلة دامغة على أن ولي عهد السعودية مسؤول عن قتل خاشقجي، وحثا أعضاء مجلس الشيوخ على عدم خفض مستوى العلاقات مع السعودية بسبب تلك الواقعة.

وقال أحد المصدرين إن هاسبل ستدلي بإفادتها أمام زعماء لجان العلاقات الخارجية والقوات المسلحة والمخصصات من الجمهوريين والديمقراطيين. وأضاف أن هاسبل كانت قد أدلت بإفادتها بالفعل أمام لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ.

وقال مصدر بمجلس الشيوخ إن من المقرر تقديم الإفادة الساعة 11:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (16:30 بتوقيت غرينتش). ولم تَرد تفاصيل أخرى عن إفادة هاسبل. كما أنّ الـ"سي آي إيه" لم تؤكّد أو تنفِ أنّ هاسبل ستُقدّم إفادة.

هاسبل غاضبة من التسريبات

من جهته لم يشأ رئيس لجنة العلاقات الخارجيّة في مجلس الشيوخ الأميركي الجمهوري بوب كوركر الدخول في تفاصيل جلسة الاستماع إلى هاسبل. لكنّه أكّد أنّ جلسة الاستماع هذه ستُجرى في مجلس الشيوخ، لافتًا إلى أنّ "فريقًا صغيرًا" من المشرّعين سيُشاركون فيها.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الإثنين أنّ هاسبل كانت غاضبةً إزاء تسريب استنتاجات الوكالة والذي أدّى إلى مضاعفة الضغوط على البيت الأبيض لاتّخاذ خطوات قويّة ضدّ السعوديّة. ورفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاستنتاج بأنّ وليّ العهد السعودي وافق على الجريمة، وقال إنّه لا يوجد دليل مباشر على ذلك.

وكانت تقارير صحافيّة أفادت في وقت سابق بأنّ "سي آي إيه" استنتجت أنّ وليّ العهد السعودي محمّد بن سلمان أدار عمليّة قتل خاشقجي في 2 تشرين الأول / أكتوبر بواسطة فريق من السعوديّين في قنصليّة المملكة في إسطنبول.

وذكرت كلّ من "وول ستريت جورنال" و"واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" أنّ وكالة الاستخبارات المركزيّة تملك أدلّة على أنّ الأمير محمّد بن سلمان تبادل 11 رسالة مع مساعده المقرّب منه سعود القحطاني، الذي أشرف على جريمة القتل، قبل وبعد ارتكابها.

ص.ش/ح.ز (رويترز/ أ ف ب)