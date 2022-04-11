 مدى أهمية تتبع حركة العين؟ | كليك | DW | 11.04.2022

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كليك

مدى أهمية تتبع حركة العين؟

يمكن لسماعات رأس الواقع الافتراضي الجديدة تتبع حركات عين المستخدم ونقلها إلى الأفاتار. وفي الوقت نفسه، تكشف البيانات أيضًا الكثير عن المستخدم ويمكن بيعها للمعلنين.

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