مدى أهمية تتبع حركة العين؟

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يمكن لسماعات رأس الواقع الافتراضي الجديدة تتبع حركات عين المستخدم ونقلها إلى الأفاتار. وفي الوقت نفسه، تكشف البيانات أيضًا الكثير عن المستخدم ويمكن بيعها للمعلنين.
تعرّضت منصة فيسبوك لهزات كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة، واليوم تشير تقارير إلى نية الشركة تغيير اسمها، فما هي الأسباب؟ وحول ماذا يتمحور الاسم الجديد؟
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