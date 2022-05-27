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مدون صيني يوثق الحياة اليومية في أوكرانيا خلال الحرب

يصور مدون صيني يعيش في أوكرانيا بشكل يومي جوانب الحياة اليومية في مدن أوكرانية مختلفة. ويتحدى من خلالها وسائل الإعلام الحكومية الصينية، التي غالبًا ما تنشر الدعاية الروسية حول حربها في أوكرانيا.