مدون صيني يوثق الحياة اليومية في أوكرانيا خلال الحرب

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يصور مدون صيني يعيش في أوكرانيا بشكل يومي جوانب الحياة اليومية في مدن أوكرانية مختلفة. ويتحدى من خلالها وسائل الإعلام الحكومية الصينية، التي غالبًا ما تنشر الدعاية الروسية حول حربها في أوكرانيا.
غضب عارم في كييف بعد أن علت أصوات تقترح التنازل عن أراضٍ أوكرانية لروسيا مقابل انهاء الحرب، آخرها تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر بهذا الشأن، ليعقب الرئيس زيلنسكي بحزم قائلا: "لسنا في عام 1938".
في ظل تصاعد حدة القتال على الجبهة الشرقية في أوكرانيا، أعلن الانفصاليون الموالون لروسيا الاستيلاء على "كراسني ليمان" الاستراتيجية، فيما طالبت أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة النوعية.
كثفت روسيا قصفها لشرق أوكرانيا مؤكّدةً أنّها دمّرت مخزون أسلحة سلّمها الغرب، فيما وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن قانوناً يوفّر مساعدات جديدة لكييف بقيمة 40 مليار دولار. وكييف تستبعد وقفا لإطلاق النار في الوقت الراهن.
أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده لتقديم "مساهمة كبيرة" لتفادي أزمة غذاء عالمية لكن بشروط. وفيما اعتبرت أوكرانيا شروط موسكو "ابتزازا"، رفضتها واشنطن متهمة موسكو بـ"استخدام الغذاء سلاحاً".
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