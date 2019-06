مدونة ومؤرخة ألمانية تزور تاريخ عائلتها المرتبط بالهولوكوست

في أيلول/ سبتمبر عام 2013 عبّأت الألمانية ماري صوفي هينغست الاستمارة الخاصة بالناجين واللاجئين من المحرقة النازية التي تطلبها مؤسسة "ياد فاشيم" في إسرائيل لتوثيق تاريخ ضحايا الهولوكوست. هينغست، الحاصلة على درجة الدكتوراه في التاريخ والتي تعيش في إيرلندا، قدمت معلومات عن 22 شخصاً قالت إنهم من أقاربها، زاعمة أنّهم قتلوا في المحرقة النازية.

لكن تحقيقاً أجرته مجلة "دير شبيغل" الألمانية واسعة الانتشار كشف أنّ كل الأشخاص الذين تكلمت عنهم هينغست لا وجود لهم!

أشد مزاعمها زيفاً كان ادعاءها أنّ جدها كان يهودياً معتقلاً في معسكر الإبادة "آوشفيتس"، وهو زيف كشفته دراسة لأرشيف نفوس مدينة شترالزوند قامت بها "دير شبيغل" وبينت فيه أنّ والدها كان راعي أبرشية مسيحي بروتستانتي. كما لم يُعثر على أي معلومات عن الأشخاص الاثنين والعشرين الذين زعمت هينغست أنّهم ضحايا الهولوكوست، لا في المجموعة الرقمية للخدمة الدولية لتقصي الحقائق، ولا في أرشيف "آوشفيتس" التذكاري، ولا في الكتاب التذكاري للأرشيف الاتحادي لضحايا اضطهاد اليهود في ألمانيا، كما أكد تقرير "دير شبيغل".

بلوغ "Read on my dear, read on" الذي جرى ايقافه عن العمل