 مدونة ومؤرخة ألمانية تزور تاريخ عائلتها المرتبط بالهولوكوست | عالم المنوعات | DW | 04.06.2019

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منوعات

مدونة ومؤرخة ألمانية تزور تاريخ عائلتها المرتبط بالهولوكوست

نُزعت جائزة "مدون العام" عن الألمانية ماريا صوفي هنغست بعد أن كشفت تحقيقات صحفية زيف قصصها حول بعض أفراد عائلتها الذين ادعت أنهم قد قضوا في المحرقة النازية "هولوكوست" .

Marie Sophie Hingst soll Biografie vorgetäuscht haben (OBS/Die Goldenen Blogger/H. Andree)

ماريا صوفي هنغست لحظة حصولها على "جائزة بلوغر عام 2017"

في أيلول/ سبتمبر عام 2013 عبّأت الألمانية ماري صوفي هينغست الاستمارة الخاصة بالناجين واللاجئين من المحرقة النازية التي تطلبها مؤسسة "ياد فاشيم" في إسرائيل لتوثيق تاريخ ضحايا الهولوكوست. هينغست، الحاصلة على درجة الدكتوراه في التاريخ والتي تعيش في إيرلندا، قدمت معلومات عن 22 شخصاً قالت إنهم من أقاربها، زاعمة أنّهم قتلوا في المحرقة النازية.

لكن تحقيقاً أجرته مجلة "دير شبيغل" الألمانية واسعة الانتشار كشف أنّ كل الأشخاص الذين تكلمت عنهم هينغست لا وجود لهم!

أشد مزاعمها زيفاً كان ادعاءها أنّ جدها كان يهودياً معتقلاً في معسكر الإبادة "آوشفيتس"، وهو زيف كشفته دراسة لأرشيف نفوس مدينة شترالزوند قامت بها "دير شبيغل" وبينت فيه أنّ والدها كان راعي أبرشية مسيحي بروتستانتي. كما لم يُعثر على أي معلومات عن الأشخاص الاثنين والعشرين الذين زعمت هينغست أنّهم ضحايا الهولوكوست، لا في المجموعة الرقمية للخدمة الدولية لتقصي الحقائق، ولا في أرشيف "آوشفيتس" التذكاري، ولا في الكتاب التذكاري للأرشيف الاتحادي لضحايا اضطهاد اليهود في ألمانيا، كما أكد تقرير "دير شبيغل".

Screenshot Blog readonmydear (readonmydear.wordpress.com)

بلوغ "Read on my dear, read on" الذي جرى ايقافه عن العمل

وبالإضافة إلى إدراجها أسماء مزعومة إلى أراشيف مؤسسة "ياد فاشيم"، فقد اعتمدت ماريا صوفي هينغست في نشر التاريخ المكذوب لأفراد عائلتها على طرق عديدة، من خلال محاضرات نظمتها في تجمعات يهودية، ومن خلال محادثات مع زملائها الطلبة. وكان اعتمادها الأكبر على مدونتها المسماة "اقرأ، عزيزي، اقرأ"، والذي كان يحظى بـ240 ألف قارئ منتظم، والذي أوقف بعد أن نشرت المجلة نتائج تقريرها.

مختارات

وحازت هينغست على مساحة اهتمام واسعة بعد أن أنشأت مدونتها على ادعاء أنها ألمانية ذات أصول يهودية، فقد منحها فريق "غولدن بلوغرز"  لقب "مدونة العام" لعام 2017. وفي العام التالي حازت على جائزة "فايننشال تايمز" لسلسلة مستقبل أوروبا للمقالات. وكانت هينغست قد قارنت مصير أهلها اليهود المزعومين بمصائر ألوف اللاجئين الذين يرسون على شواطئ أوروبا.

وبعد الفضيحة، أعلن فريق "غولدن بلوغرز" على موقعه أنه طلب من المدونة إيضاحاً، ثم أعلن تجريدها من الجائزة. كما كشفت مؤسسة "ياد فاشيم" الإسرائيلية لوكالة الأنباء الألمانية أنها قد أحالت ادعاءات ماري صوفي هينغست إلى خبير سيتولى التحقيق في القضية، مشيرة إلى أن المزاعم التي تصلهم في العادة تخضع للتحقيق، ولكنهم اعتقدوا أن القصص التي أرسلتها لهم حقيقية، وهذا ما ضللهم حسب وصف المتحدث الرسمي للمؤسسة.

Reiseland Israel (picture-alliance/Dumont/E. Wirba)

من داخل قبة "قاعة الأسماء" في مؤسسة ياد فاشيم باسرائيل.

من جانبها، اعترفت هينغست لمجلة "دير شبيغل" عبر محاميها أن النصوص على مدونتها "لم تكن صحفية، بل أدباً محضاً تحصّنه حرية البلاغة الأدبية". وعادت لتقول إنّها "لم تنشر لدى مؤسسة ياد فاشيم أكاذيب حول أقاربها اليهود من جهة أمها، بل اعتمدت على معلومات تخص أشخاصاً حقيقيين، لكنها لم تتأكد شخصياً من صحة تاريخهم".

ليست الوحيدة

وليست ماري صوفي هينغست المثال الوحيد على سوء استخدام التاريخ المأساوي لليهود إبان الحرب العالمية الثانية، فقد سبقتها أمثلة أخرى، أبرزها فولفغانغ زايبرت، رئيس تجمع بينه بيرغ اليهودي بولاية شليزفيغ هولشتاين الألمانية، الذي ادعى أن أصوله يهودية، ومن ثم كُشف أن والديه بالتبني كانا بالفعل يهوديين، أما والده الحقيقيان فلم يكونا كذلك.

وبغضّ النظر عن الموقف القانوني مما فعلته هينغست وغيرها من مزوري التاريخ، فإن جريرتهم الأكبر هي أنهم خدعوا الجمهور، مظهرين عدم اكتراثهم بثقافة الذكرى التي تليق بضحايا الهولوكوست.

بتينا باومان/ م.م

  

  • Österreich Wien - Erinnerungsbilder von Überlebenden der NS-Verfolgung zerschnitten (picture-alliance/APA/R. Schlager)

    بالصور: التخريب يطال معرضا لضحايا الهولوكوست في فيينا

    جرى الهجوم بمدية

    تظهر أكثر من 200 لوحة نساء ورجالاً من الطائفة اليهودية وطائفتي السنتا والروما اضطهدهم النظام النازي، ويقام عرض الصور منذ مطلع شهر أيار/ مايو في مركز مدينة فيينا. بعد الانتخابات الأوروبية تعرضت بعض الصور لهجمات تخريبية بسكين.

  • Bildergalerie: Ein Zeichen „gegen das Vergessen“ (DW/N. Ismail )

    بالصور: التخريب يطال معرضا لضحايا الهولوكوست في فيينا

    صدمة منظم المعرض

    المصور ومنظم العرض الألماني الإيطالي لويجي توسكانو أصيب بالذهول، فهو يجري منذ سنة لقاءات مع شهود على الهولوكوست يعيشون اليوم في ألمانيا والولايات المتحدة وأوكرانيا وإسرائيل وروسيا. وانزل لويجي بوستاُ على صفحته في فيسبوك متسائلا" ماذ جرى لكِ أيتها النمسا؟".

  • Bildergalerie: Ein Zeichen „gegen das Vergessen“ (DW/N. Ismail )

    بالصور: التخريب يطال معرضا لضحايا الهولوكوست في فيينا

    رد فعل سريع لمنظمات المجتمع المدني

    بعد ساعات من الهجوم، تنادت بعض منظمات المجتمع المدني ومن بينها "شباب النمسا المسلمون" لإصلاح الصور وتولي حمايتها. وبجهود المتطوعين، عاد المعرض لنشاطه خلال بضع ساعات.

  • Bildergalerie: Ein Zeichen „gegen das Vergessen“ (DW/N. Ismail )

    بالصور: التخريب يطال معرضا لضحايا الهولوكوست في فيينا

    ليس الهجوم الأول

    بالإمكان مشاهدة نتيجة جهود المنقذين الشباب من خلال خط أحمر رفيع يظهر كأنه توقيع المعتدي والمنقذ. ومن خلال قصص المنقذين، فقد هوجمت مزيد من الصور بمدية بعد يومين من انطلاق المعرض. وجرى مرة أخرى اصلاحها من قبل فرق الناشطين.

  • Wien Muslimische Jugendliche bewachen die Ausstellung „Gegen das Vergessen“ (Asma Aiad)

    بالصور: التخريب يطال معرضا لضحايا الهولوكوست في فيينا

    في موقع الحدث على مدار الساعة

    حماية الصور التي سيجري عرضها في 13 مدينة تبدو واجبة في مدينة فينا فحسب. وخلال الليل يتولى مسلمو العاصمة النمساوية على وجه الخصوص عملية الحراسة. فهم يريدون أن ينجزوا أيضاً عملاً "صالحاً" خلال ليالي شهر رمضان الذي يقضونه بالصيام، فيبقون خلال الليل حماة للمكان ويعدون ويتناولون طعام السحور.

  • Bildergalerie: Ein Zeichen „gegen das Vergessen“ (DW/N. Ismail )

    بالصور: التخريب يطال معرضا لضحايا الهولوكوست في فيينا

    "نحن نحرس المكان"

    حتى نهاية العرض بنهاية هذا الشهر، يقوم مسلمون ومسلمات من منظمة "شباب كاريتاس" وفنانون من تجمع "نيسترفال" بواجبات حراسة الصور وحمايتها من الهجمات. وخلال شهر التهجد كان حاضراً عمدة مدينة فيينا ميشائيل لودفغ (الثالث من اليمين في الصورة)، وشكر الناشطين معتبرا جهدهم "شارة ايجابية من المجتمع المدني".

  • Bildergalerie: Ein Zeichen „gegen das Vergessen“ (DW/N. Ismail )

    بالصور: التخريب يطال معرضا لضحايا الهولوكوست في فيينا

    معاً ضد معاداة السامية

    تتولى أليسه أول (الظاهرة في الصورة) إدارة منظمة كاريتسا الخيرية في فيينا، وتنتابها مشاعر متضادة، فهي من جانب تشعر بالعجز إزاء منع الهجمات، ومن جانب آخر فهي خجلة من هذه الهجمات، وتقول في هذا السياق:" لم تستهدف الهجمات هذا المعرض بهذا الشكل وبهذه التكرارية في كل الأماكن التي أقيم فيها، من المهم بالنسبة لي أن أكون هنا، لأعلن أنني ضد هذا العدوان".

  • Bildergalerie: Ein Zeichen „gegen das Vergessen“ (DW/N. Ismail )

    بالصور: التخريب يطال معرضا لضحايا الهولوكوست في فيينا

    يتدفق الزائرون بشكل مستمر

    ربما كان للهجمات فضيلة واحدة، فقد بات العرض يستقطب مزيداً من الزائرين بسبب حضور الناشطين المستمر حوله. منظم المعرض توسكانو يقول إنّ الصور قد عرضت في برلين، وعرضت في أوكرانيا والولايات المتحدة. نرمين اسماعيل/ ملهم الملائكة


مختارات

بالصور: التخريب يطال معرضا لضحايا الهولوكوست في فيينا

معرض في فيينا لتكريم ضحايا جرائم النظام النازي يتعرض مرات متكررة للهجوم ويتم تخريب الصور المعروضة فيه. وبعد هذه الأحداث بادر شباب من المجتمع المدني، وأصبحوا يتناوبون على حماية المعرض على مدار الساعة. (30.05.2019)  

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