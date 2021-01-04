 مدهش - هوندا تبتكر ″كمامة″ تقضي على الفيروسات داخل السيارة | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 04.01.2021

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منوعات

مدهش - هوندا تبتكر "كمامة" تقضي على الفيروسات داخل السيارة

من خلال "الكمامة" المسماة "كوروماكو"، تعد شركة هوندا اليابانية لصناعة السيارات بالقضاء على 99.8 % من الفيروسات حيث يجلس الركاب داخل السيارة. إنه ابتكار جيد، فكيف يمكن لـ"كمامة هوندا" أن تقضى على الفيروسات؟

Japan Wirtschaft Symbolbild

في ظل أزمة كورونا والحاجة إلى الحماية من الفيروس الخطير ربما يتخيل أحدنا أن "الكمامة" الجديدة للسيارة ستوضع على "وجه" السيارة، مثلما هو الحال بالنسبة للإنسان.

مختارات

نتيجة خلل محتمل في الوسائد الهوائية المدمجة أعلنت شركة هوندا اليابانية لصناعة السيارات استرجاع نحو 4.8 مليون سيارة في مختلف أنحاء العالم، فيما أعلنت شركتا تويتيا ونيسان أيضا اعتزامهما استدعاء حوالي 5.6 مليون.

أعلنت شركة "هوندا موتورز" أن مسؤوليها يعتزمون خفض أجورهم لمدة ثلاثة أشهر، بعد خامس استدعاء خلال عام واحد للسيارة "فيت" الهجينة في اليابان. العقوبة تأتي انطلاقاً من مسؤوليتهم عن الاستدعاء المتكرر للسيارات في اليابان.

لكن في الواقع فإن "كمامة" السيارة مختلفة تماما، فقد عرضت شركة هوندا اليابانية منتجها المسمى "كوروماكو"، وهو عبارة عن "فيلتر" يوضع في صالون السيارة مع وعد بأن يقضي على الفيروسات داخلها، حيث يجلس الركاب.

ويمكن القول بأن هذا "الفيلتر" (المرشح)، يقوم بوظيفة مماثلة لما تقوم بها "كمامة الأنف والفم" التي يستخدمها الانسان، أي منع انتشار الفيروسات. ونظرا لتفشي فيروس كورونا، حتى في اليابان، يمكن للابتكار الجديد أداء ولو دور بسيط في التقليل من انتشار العدوى، بحسب ما كتب موقع "موتور1.كوم".

لكن السؤال هو كيف تعمل "كمامة" أو بالأحرى مرشح "كوروماكو" الذي طورته هوندا؟ توضح الشركة اليابانية أن المنتج له سطح خاص قادر على التقاط قطرات الفيروس، ومن خلال هذه العملية يقل حجم القطرة ويتلف الفيروس بشكل دائم، من خلال التفاعل الكيميائي لمادة فوسفات الزنك، التي تستخدم في أشياء عديدة منها أيضا منع تكون الصدأ، حسبما نقل "موتور1.كوم".

وبإمكان كوروماكو القضاء على الفيروسات الموجودة داخل أماكن الجلوس بالسيارة، مثل تلك التي تعلق بالإنسان عندما يقوم مثلا بالتسوق ولو لفترة قصيرة.

وتعتقد هوندا أن "كوروماكو" بإمكانه القضاء على 99.8% من قطرات الفيروسات التي تتحرك داخل السيارة في غضون 15 دقيقة من تشغيل التهوية بالسيارة. أما الفيروسات الموجودة على الأسطح فيقضى عليها خلال 24 ساعة. وللمرشح الجديد عمر افتراضي ويجب استبداله سنويا أو بعد قطع مسافة 15 ألف كيلومتر.

ص.ش/ح.ز

  • Kenia Corona l Medizinstudenten in Nairobi (John Muchucha/AP Photo/picture-alliance)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

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  • Uganda Kampala | Technikindustrie sucht man kreativen Mitteln Corona zu behandeln (Prof. Vincent Sembetya)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    حلول رخيصة

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  • Senegal Dakar Ecole Superieur de Polytechnique (ESP) (Seyllou/AFP)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

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  • Senegal Dakar Ecole Superieur de Polytechnique (ESP) (Seyllou/AFP)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    "الدكتور كير" يتولى التواصل مع المرضى

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  • Äthiopien Addis Abeba | Coronavirus | Ezedin, Erfinder (DW/T. Filate)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    جاهز لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي

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  • Kenia Corona Graffiti (Getty Images/AFP/S. Maina)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    نماذج مزركشة

    قوة الإبداع ليس لها حدود في افريقيا. من لاغوس إلى نيروبي يستخدم فنانون جدران البيوت في مدنهم للتذكير بقواعد الحفاظ على التبعاد الاجتماعي وغسل اليدين واستخدام الكمامة. وهذه التحفة الفنية موجودة في حي الصفيح كيبيرا في نيروبي.

  • Afrika Kenia Corona Frisur (Donwolson Odhiambo)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    تسريحة الشعر كورونا

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  • Simbabwe Harare Gemüsemarkt während Coronakrise (DW/P. Musvanhiri)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    تغذية صحية حتى البيت

    وتصعِب إجراءات حظر التجول على الناس الحصول على القوت اليومي. فشركة ناشئة في هاراري بزيمبابوي تنقل مواد طازجة من المزارع إلى باب المنزل. والشركة تستخدم تطبيقا ودراجات نارية تسير على عجلات ثلاثية توزع صناديق المواد الغذائية: أكل متوازن مع تفادي التواصل. ومن يرغب في ذلك يطلب كمامة.

  • Afrika Schule Schüler Kinder Covid-19 Coronavirus Technik (Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    إيصال المعرفة في زمن الحجر الصحي

    بسبب إعلاق كثير من المدارس في جميع أنحاء افريقيا توقف التعليم، فوجب البحث عن حلول: ففي تانزانيا مثلا يمكن للتلاميذ في استقلالية العمل من خلال منصة الانترنيت „Smartclass“. والمنصة تربط التلاميذ مع 5000 معلم حتى يتمكن الشباب رغم الحجر الصحي من مواصلة التعلم.

  • Benin Smartphone-User (Yanick Folly/AFP/Getty Images)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    تتبع الوباء

    في كل مكان تتحول مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات إلى سلاح ضد كورونا. في نيجيريا وغانا يمكِن تطبيق كوفيد 19 Triage Tool من معرفة خطر الإصابة بكورونا. والحكومة الجنوب افريقية تستخدم عبر واتس آب روبوت دردشة تفاعلي يجيب على أسئلة حول كوفيد 19. وطلبة سابقون في مدينة كابشتات ابتكروا تطبيقا لمحاربة الأخبار الزائفة.


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