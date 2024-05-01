مدن خضراء - التخطيط لمناخ حضري مستدام

تبين مهندسة التخطيط العمراني التايلاندية كوتشاكورن فوراكوم كيف يمكن تحقيق ذلك. تعاني مدينتها بانكوك بشدة من تغير المناخ. فالعاصمة التايلاندية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 15 مليون نسمة تتعرض للتهديد منذ سنوات بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات. إن خطر الفيضانات كبير جدا لأن المدينة الضخمة تقع فوق مستوى سطح البحر بقليل، ومستواها ينخفض كل عام. لمواجهة ذلك، تعتمد كوتشاكورن فوراكوم على الهندسة المعمارية المستدامة وتحاول خلق مساحات خضراء إلى المدينة. تعد خطتها رائدة ومثالية للمناطق الأخرى أيضا. يعتمد غيورغ هوفر، وهو أحد رواد البناء بالمواد الطبيعية من بافاريا الألمانية، على مواد البناء الطينية التي كانت تستخدم لقرون وهدفه هو مواجهة تغير المناخ. تعد خصائص الطوب اللبن الإيجابية كثيرة واستخدامه يساعد في مكافحة ارتفاع درجات الحرارة: يحتاج الطوب اللبن إلى القليل من الطاقة لإنتاجه، ولا يتسبب تصنيعه سوى في انبعاث القليل من ثاني أكسيد الكربون، كما أنه خالٍ من الملوثات. بالإضافة إلى ذلك تساعد أحجار الطوب هذه على ترشيد الطاقة، فالبيوت الطينية تبقى باردة أثناء الحر الشديد في الصيف، وفي الشتاء تستفيد البيوت من قدرتها الجيدة على تخزين الحرارة.