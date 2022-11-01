 مدن المستقبل - آفاق جديدة وحماية مستدامة للمناخ | تقارير جديدة | DW | 03.11.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

تقارير جديدة

مدن المستقبل - آفاق جديدة وحماية مستدامة للمناخ

هل ستكون مدننا في المستقبل محايدة مناخيا وقادرة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء أيضا؟ توليد الطاقة مباشرة وإنتاج الخضروات على أسطح المباني، هذا ما تعد به مدن المستقبل.

Dokumentation Städte der Zukunft – Aktiv leben, aktiv Klima schützen

Dokumentation Städte der Zukunft – Aktiv leben, aktiv Klima schützen

يعتقد الباحث المستقبلي فيسنتي غوايارت أن مدننا ستكون في وقت قريب قادرة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون، مثلما تفعل الأشجار. ولتحقيق هذا الهدف، يسعى لدمج الصناعة والزراعة المستدامتين في المدن الكبرى. وعلى ضوء خطته هذه سيصبح أعلى طابق في كل بناية دفيئة زراعية. والأهم بالنسبة لغوايارت هو أنه يجب أن تخضع المدن مستقبلا لمبادئ وقوانين الطبيعة.


Dokumentation Städte der Zukunft – Aktiv leben, aktiv Klima schützen

المخططون الحضريون يفتحون آفاقا جديدة في مجال الطاقة أيضا. ففي المستقبل ستتحول بلدان مثل ألمانيا إلى دول منتجة للطاقة. في مدينة إسلينغن على نهر نيكار سيبدأ مشروع لإنتاج هيدروجين أخضر في مبان سكنية، ليستخدم لاحقا كوقود للشاحنات. ورغم أنه مشروع جديد تماما، إلا أن المستثمر مانفريد نوربرت فيش متفائل للغاية.


Dokumentation Städte der Zukunft – Aktiv leben, aktiv Klima schützen


مدن المستقبل ستتخلى عن الأساليب القديمة. ويتوقع المهندسون المعماريون أن يقدم التخطيط الحضري أفكارا جديدة تماما للتعايش المستقبلي فيما يخص الاكتفاء الذاتي وتحويل المباني لأغراض أخرى كإنتاج الغذاء والطاقة.


DW - euromaxx Anti-Villa Brandlhuber


المهندس المعماري أرنو براندلهوبر ينظر بشكل ناقد إلى مشاريع البناء الجديدة ويرى أنه يتم التقليل من قيمة المباني القائمة وإمكانياتها. يقع المقر الرئيسي لشركته الملفت للأنظار في الطابق العلوي لصومعة  قديمة في حي  ليشتنبرغ في برلين. منزل براندلهوبر الذي كان سابقا مصنع ملابس من عهد ألمانيا الشرقية، يعتبر مثالا نموذجيا على استدامة البناء.
 

مواعيد البث
DW  عربية

السبت 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 14:00 UTC
السبت 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 18:03 UTC
السبت 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 20:30 UTC
الأحد 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 08:00 UTC
الأحد 31 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 12:00 UTC
الإثنين 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 02:00 UTC
الإثنين 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 10:00 UTC
الثلاثاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 04:00 UTC
الثلاثاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 14:30 UTC
الأربعاء 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 00:00 UTC
لأربعاء 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 08:30 UTC
الخميس 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 02:30 UTC
الجمعة 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 06:30 UTC

 

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

مواضيع ذات صلة

Sendung: Dokumentation Europa – Energie für alle Sendedatum: 17. November 2022 Beschreibung: Energie ist Leben - das spüren die Europäer derzeit hautnah. Zu lange schon lebt Europa von Kohle, Öl und Gas - aus der ganzen Welt importiert, Druckmittel geopolitischer Interessen und Treiber des Klimawandels.

أوروبا في طور التغيير - الطاقة للجميع 01.11.2022

الطاقة هي الحياة، وهذا ما يشعر به الأوروبيون حاليًا بشكل مباشر. منذ زمن طويل تعتمد أوروبا على الفحم الحجري، وعلى واردات النفط والغاز من جميع أنحاء العالم. وهذه المصادر رهينة المصالح الجيوسياسية وتعد محركا للتغير المناخي.

Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesministerin des Auswärtigen, und Jeppe Kofod, Minister des Auswärtigen des Königreichs Dänemark geben eine gemeinsame Pressekonferenz. Auf dem Programm steht der Besuch einer nachhaltigen Großküche, Gespräche mit ihrem Amtskollegen und die Unterzeichnung einer Erklärung.

هل تغير ألمانيا موقفها بشأن سياحة الروس في الاتحاد الأوروبي؟ 26.08.2022

على هامش زيارتها للدنمارك وفي خضم الجدل الدائر حول تقييد دخول السياح الروس إلى دول الاتحاد الأوروبي، أبدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك استعدادها لحلول وسط.

5.8.2021, Eco India, Nothing on our planet can survive without water. Yet in most parts of the world, it’s scarce. The global water crisis is threatening millions of people and their livelihoods. But there are ways to combat water scarcity. Redaktion: Heather Moore

كيف يمكننا حل مشكلة شح المياه وتجنب حروبها مستقبلا؟ 23.08.2021

مع تزايد عدد سكان العالم وتفاقم ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة، يتراجع منسوب المياه العذبة أيضا، ما يفاقم مشكلة شح المياه ويهدد بنشوب حروب مستقبلا. فهل يمكن تدارك الأمر وإيجاد حلول وإبعاد شبح حروب المياه؟

إعلان