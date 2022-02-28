مدن أوكرانية تحت النيران الروسية

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تواصل القوات الروسية هجومها على المدن الأوكرانية خصوصا خاركيف مع إرسال قوات مجوقلة وشن عمليات قصف فيما رفضت كييف مسبقا أي "مهلة" قبل محادثات محتملة جديدة بين الطرفين.
يتواصل لليوم السابع على التوالي الغزو الروسي لأوكرانيا التي تقاوم بشراسة في عدة محاور. سياسيا تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارا يدين الغزو ويطالب روسيا "بالتوقف فورًا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا".
فيما يستمر الحلفاء الغربيون في تشديد العقوبات المالية المفروضة على روسيا واستبعادها من نظام سويفت المالي العالمي، حقق الجيش الروسي تقدماً ميدانياً مهماً بسيطرته على مدينة خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا وحاصره مدن أخرى.
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ أن الحلف "لا يبحث عن نزاع مع روسيا" ولن يرسل جنوداً أو طائرات إلى أوكرانيا. هذا في وقت أكد الكرملين أنه لا يزال يعتبر فولوديمير زيلينسكي الرئيس الشرعي لأوكرانيا.
تفاقمت عزلة روسيا سياسيا واقتصاديا في وقت تواجه فيه قواتها مقاومة شديدة في العاصمة الأوكرانية وغيرها للتصدي لأكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، فيما اتخذت موسكو أولى الإجراءات لمواجهة آثار العقوبات.
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