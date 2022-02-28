 مدن أوكرانية تحت النيران الروسية | DW الأخبار | DW | 02.03.2022

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DW الأخبار

مدن أوكرانية تحت النيران الروسية

تواصل القوات الروسية هجومها على المدن الأوكرانية خصوصا خاركيف مع إرسال قوات مجوقلة وشن عمليات قصف فيما رفضت كييف مسبقا أي "مهلة" قبل محادثات محتملة جديدة بين الطرفين.

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